پیوست های رسانه ای و فرهنگی لازمه تحقق توسعه در گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان اظهار کرد: نقش بی بدیل رسانه‌ها در جذب یا دفع سرمایه گذاران غیر قابل انکار است و تمام سندهای بخشی گلستان برای رسیدن به توسعه باید از پیوست‌های رسانه‌ای برخوردار باشد.

استاندار گلستان گفت: رسانه‌ها در شکل گیری و حفاظت از امنیت روانی جامعه اثرگذاری بسیاری داشته و لازمه ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقا سطح امنیت روانی در جامعه است.

زنگانه افزود: رسانه‌ها وظیفه دارند در راستای افزایش باور و اعتماد عمومی به نظام، با هوشیاری حداکثری به روشنگری بپردازند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها طوری اقدام نکنند که یک حرکت بزرگ و بن بست شکنی دولت با انتشار یک خبر نقش بر آب شود.

استاندار گلستان اضافه کرد: منشور اخلاقی در فضای رسانه‌ای گلستان نداریم که باید هرچه سریع‌تر این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: استان گلستان با وجود برخورداری از مواهب بسیار طبیعی در حوزه سرانه تولید جایگاه پایینی دارد که نبود چشم انداز و برنامه، نبود هلدینگ های بزرگ حاکمیتی کشور در گلستان، قلت برندها، تفرق در بین نخبگان سیاسی از جمله دلایل شرایط فعلی گلستان در حوزه برخورداری از رفاه است که باید هر چه سریع‌تر با برنامه ریزی صحیح، دغدغه‌های مردم منطقه را برطرف کنیم.