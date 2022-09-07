امکانات ویژه روبیکا برای اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران که یکی از سهامداران اصلی سوپر اپلیکیشن روبیکا است، در چارچوب مسؤولیت اجتماعی خود و با هدف تسهیل ارتباطات زائران اربعین، طرح ویژه‌ای را به کاربران روبیکا ارائه داده است.

در طرح ویژه روبیکا برای اربعین حسینی، زائران می‌توانند تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، با همراه داشتن سیم‌کارت‌های ایرانسل یا همراه اول در کشور عراق، از اینترنت رایگان با حجم محدود، برای برقراری تماس صوتی و ارسال پیام متنی نامحدود، پیام صوتی و موقعیت مکانی، از طریق پیام‌رسان روبیکا استفاده کنند.

کاربران روبیکا می‌توانند از طریق تماس صوتی این سوپر اپلیکیشن، با استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانسل یا همراه اول در کشور عراق، به صورت مستقیم، با خطوط ثابت یا همراه ایرانی، تماس صوتی رایگان برقرار کنند، بدون اینکه لازم باشد شخص دریافت‌کننده تماس، روبیکا را روی دستگاه خود نصب داشته باشد.

زائران اربعین حسینی، برای استفاده از قابلیت‌های روبیکا، می‌توانند با نصب نسخه جدید یا به‌روزرسانی اپلیکیشن روبیکا، با استفاده از سیم‌کارت یکی از اپراتورهای ایرانسل یا همراه اول، وارد بخش پیام‌رسان اپلیکیشن روبیکا شوند.

سوپر اپلیکیشن روبیکا، از فروردین ۱۳۹۷، با هدف خلق تجربه‌ای شیرین و آسان از زندگی دیجیتال به جامعه ایرانی معرفی شده است و در حال حاضر، خدماتی مانند پیام‌رسان، روبینو، فیلم و سریال (VOD) و… را ارائه می‌دهد.

ایرانسل و همراه اول، به صورت برابر، سهامداران اصلی روبیکا هستند و خدماتی که ایرانسل از طریق این سوپر اپلیکیشن ارائه می‌دهد، در همین راستا است.

با توجه به اینکه دسترسی به ارتباطات پایدار و اینترنت در کشور عراق، یکی از دغدغه‌های زائران اربعین حسینی است، ایرانسل، علاوه بر امکانات و پیشنهادهای ویژه‌ای که در قالب تعرفه‌های تخفیفی، بسته‌های اینترنتی و اینترنت وای‌فای رایگان، مراکز پشتیبانی، خدمات رفاهی و… تدارک دیده، این طرح را نیز از طریق سوپر اپلیکیشن روبیکا پیش‌بینی کرده تا زائران عزیز بتوانند در طول این سفر معنوی، بدون هزینه، با عزیزان خود در ارتباط باشند.