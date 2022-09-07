به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی در نشست آمادگی این شرکت برای زمستان سال ۱۴۰۱ که به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی و با محوریت توجه به بهینه‌سازی مصرف گاز برگزار شد، اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران با نزدیک شدن به فصل سرما با هدف بهبود نظام توزیع و مصرف گاز در کشور، تمهیدهایی را به‌منظور بهینه‌سازی مصرف گاز در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: همه ارکان شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان سربازان خط مقدم تأمین گاز کشور و مسئول توزیع گاز به بخش‌های مختلف کشور هستند، از این‌رو، در بحث بهینه‌سازی نیز باید دست به دست هم و آن را سرلوحه کارهای خویش قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خواستار توجه ویژه به موضوع بهینه‌سازی مصرف گاز بر اساس سیاست‌های ابلاغی ستاد و اجرای آن از سوی شرکت‌های تابع استانی شد و تأکید کرد: باید نسبت به استفاده از ظرفیت فناورانه و ایده‌های نو در پیشبرد سیاست بهینه‌سازی در مصرف گاز اقدام‌های اساسی انجام شود.

چگنی موضوع بهینه‌سازی مصرف گاز را ضرورت جدی صنعت گاز به ویژه برای فصل سرد سال دانست و از مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی خواست تا با اجرای ابلاغیه‌های مصوب ستاد و بهره‌گیری از راهکارها و ظرفیت‌های موجود در مجموعه استان نسبت به اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، اقدام عملی داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه بحث بهینه‌سازی مصرف گاز، بسیار بااهمیت است، تصریح کرد: هرساله با آغاز فصل سرد سال با موضوع ناترازی گاز روبه‌رو هستیم؛ مانند پارسال که اعلام شد روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز داریم و این یعنی، مصرف ما بیش از تولید است، بنابراین باید صحنه عملیات خدمات گاز را مدیریت کنیم که این مهم، ناگزیر بر دوش همکاران ما در ستاد و شرکت‌های گاز استانی است.

معاون وزیر نفت در امور گاز همچنین با بیان اینکه باید مصرف انرژی را مدیریت کرد، درباره سازوکار توزیع گاز در بخش‌های مختلف گفت: بر اساس ابلاغیه به شرکت ملی گاز ایران، موظفیم گاز تحویلی از شرکت ملی نفت ایران را ابتدا در بخش خانگی و تجاری و پس از آن، برای مصارف نیروگاهی و دیگر صنایع توزیع کنیم.

چگنی افزود: در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی از سوی شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان متولی تولید گاز کشور برای افزایش تولید انجام شده است، اما این به مقداری نیست که ناترازی را برطرف کند؛ ناترازی برای سال‌های آینده هم وجود خواهد داشت، از این رو باید با بهینه‌سازی مصرف، ناترازی را مدیریت کرد.

وی یادآور شد: باید در کلیت مجموعه شرکت ملی گاز ایران به‌ویژه شرکت‌های گاز استانی، این دغدغه ملموس باشد که بهینه‌سازی مصرف، برای رفع ناترازی پیگیری می‌شود.