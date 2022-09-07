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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

دیدار تیم ملی فوتبال ایران با روسیه قطعی شد

دیدار تیم ملی فوتبال ایران با روسیه قطعی شد

تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در مسابقات جام جهانی، دیداری تدارکاتی با تیم ملی روسیه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال روسیه خبر داد تیم ملی این کشور در تاریخ ۲۴ سپتامبر دیداری تدارکاتی با تیم ملی قرقیزستان برگزار می‌کند و در ماه نوامبر به مصاف ایران می‌رود.

هر دو مسابقه به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد. این بازی در زمانی هماهنگ شده است که دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران بوده و باید دید با تغییراتی که در کادر فنی تیم ملی ایجاد می‌شود، آیا انجام این مسابقه قطعی خواهد بود یا نه.

تیم ملی ایران ۳۰ آبان در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف انگلیس می‌رود. به نظر می‌رسد بازی با روسیه، آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران قبل از حضور در جام جهانی باشد.

تیم ملی کشورمان روزهای اول و پنجم مهرماه هم دیدارهایی تدارکاتی با اروگوئه و سنگال در کشور اتریش برگزار می‌کند.

انتظار می‌رود کارلوس کی روش به زودی هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد و تیم کشورمان را در این مسابقات و جام جهانی همراهی کند.

کد مطلب 5584198

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
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      پاسخ
      عالی شد

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