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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

واژگونی اتوبوس حامل زائران اربعین در استان ایلام

واژگونی اتوبوس حامل زائران اربعین در استان ایلام

بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران حسینی ایام اربعین در استان ایلام، 35 زائر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی هلال‌احمر گفت: با اعلام خبر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین در کیلومتر ۱۷ محور مهران به ایلام، امدادگران این جمعیت از پایگاه سه راهی جندالله و پایگاه موقت مهدی آباد به محل حادثه اعزام شدند.

موسوی افزود: امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و ارائه خدمات درمان سرپایی و کمک‌های اولیه به مصدومان، ۴ زائر مصدوم را به وسیله آمبولانس هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل کردند.

این اتوبوس با ۳۵ زائر از مرز مهران در حال بازگشت به ایلام بود که دچار حادثه شد.

کد مطلب 5584205

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