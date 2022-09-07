واژگونی اتوبوس حامل زائران اربعین در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی هلال‌احمر گفت: با اعلام خبر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین در کیلومتر ۱۷ محور مهران به ایلام، امدادگران این جمعیت از پایگاه سه راهی جندالله و پایگاه موقت مهدی آباد به محل حادثه اعزام شدند.

موسوی افزود: امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و ارائه خدمات درمان سرپایی و کمک‌های اولیه به مصدومان، ۴ زائر مصدوم را به وسیله آمبولانس هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل کردند.

این اتوبوس با ۳۵ زائر از مرز مهران در حال بازگشت به ایلام بود که دچار حادثه شد.