افتتاح یک موزه موسیقی با حضور مدیران هنری؛ قصه صداهایی که تاریخ دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی بنیاد رودکی، موزه «صدا و موسیقی» مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی با حضور تعدادی از هنرمندان و مدیران از جمله مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن دودانگه شهردار منطقه ۹، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی، رضا مردانی معاون هماهنگی تالارها و مراکز بنیاد رودکی، سیدمحسن حسینی رئیس مجموعه برج آزادی، احمد صدری پژوهشگر موسیقی و جمعی از هنرمندان از جمله محمدعلی جدیدالاسلام، کامران همت‌پور، سینا ذکایی، محمدرضا عزیزی سه‌شنبه ۱۷ شهریور افتتاح شد.

این برنامه با حضور مهمانان در کافه‌گالری برج آزادی و اجرای ۲ قطعه توسط ارکستر خالقی آغاز شد؛ این ارکستر در ابتدای مراسم «تصنیف به دنبال دل» اثر علی تجویدی و «تصنیف ای ایران» اثر روح‌الله خالقی را اجرا کرد.

در ادامه، سیدمحسن حسینی رئیس مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، ضمن خیرمقدم به حاضران، درباره فعالیت‌های این مجموعه و روند شکل‌گیری موزه «صدا و موسیقی» و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی آن در برج آزادی توضیحاتی ارائه کرد.

پس از آن حسین ساجدی‌نیا گردآورنده مجموعه موزه، با قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران راه‌اندازی موزه، به سابقه چهل‌ساله گردآوری این مجموعه و شکل‌گیری دومین موزه صدا و موسیقی اشاره کرد و درباره تنوع اشیای موجود در آن از ادوات صوتی تاریخی ۲ قرن اخیر تا سازهای ملی و قومی ایران و دیگر اشیای مرتبط با آئین‌ها و فرهنگ موسیقایی سخن گفت.

در پایان این بخش مهمانان و مسئولان حاضر با حضور در فضای موزه، آن را به‌صورت رسمی افتتاح کردند و از مجموعه بیش از ۲۲۰ ساز و شیء مرتبط با صدا و موسیقی بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که نمونه‌هایی از سازهای ایرانی و سازهای ملل مختلف در کنار ابزارها و تجهیزات قدیمی ضبط، پخش و انتقال صدا را در برمی‌گیرد.

به گفته مدیران اجرایی این پروژه، راه‌اندازی موزه «صدا و موسیقی» در کنار موزه‌های ایران‌شناسی، شهاب‌سنگ، عکاسی و موزه عروسک‌های سایه‌ای، ظرفیت موزه‌ای مجموعه برج آزادی را گسترش داده و در امتداد رویکرد بنیاد رودکی برای توسعه فعالیت‌های موزه‌ای و حفظ و معرفی میراث فرهنگی و هنری قرار می‌گیرد.