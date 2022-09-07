مدیر روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی خلیلی، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی آمده است: «احتراما با عنایت به تجربیات و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره‌گیری از امکانات و استعدادهای موجود، ضمن هماهنگی با ارکان فدراسیون در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای رشته آمادگی جسمانی کشور، موفق و موید باشید.»

گفتنی است نیما علیپور، سابقه بیش از یک دهه فعالیت در رسانه‌های معتبر ورزشی کشور اعم از خبرگزاری ایسنا، برنامه نود، فعالیت در روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی و نیز روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری را در کارنامه دارد.