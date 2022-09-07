رؤسای جمهور روسیه و چین هفته آینده در «سمرقند» دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آندری دنیسوف» سفیر روسیه در چین گفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «شیء جین پینگ» همتای چینی خود در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای که ۱۵ و ۱۶ سپتامبر در سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود، دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، سفیر روسیه در چین ضمن اعلام این خبر افزود: دقیقاً کمتر از ۱۰ روز، رهبران ما دوباره در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند دیدار خواهند کرد و ما فعالانه برای این امر آماده می‌شویم.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم که اجلاس‌های آنلاین و ویدئو کنفرانس کامل نیستند، اما دیدار مستقیم و رو در رو بین رهبران شاهد رایزنی‌های متفاوت خواهد بود. در این دیدار، جلسات عمومی و نشست‌های مختلفی از جمله نشست کامل بین رهبران ما با دستور کار دقیق برگزار خواهد شد و ما اکنون در واقع با شرکای چینی خود در این زمینه کار می‌کنیم.

این در حالی است که دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) دیروز سه شنبه در سخنانی از بازدید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور کشورش از رزمایش‌های نظامی که با شرکت چند کشور متحد روسیه به ویژه چین برگزار شده است، خبر داد.

گفتنی است که رایزنی‌ها و مشورت‌های روسیه و چین و همگرایی بین دو کشور علیه آمریکا به ویژه پس از تحولات اوکراین و تایوان افزایش یافته است.