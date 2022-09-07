پوتین: اعتماد به دلار آمریکا از دست رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه امروز چهارشنبه در نشست «مجمع اقتصادی شرق» با انتقاد از سیاست‌ها و رویکردهای آمریکا در عرصه بین‌المللی گفت: آمریکا پایه‌های نظم اقتصادی جهان را تضعیف کرده و در پیگیری منافعش، خود را به هیچ چیزی محدود نمی‌کند و برای رسیدن به اهدافش از هیچ چیزی هم شرم ندارد.

هفتمین مجمع اقتصادی شرق با موضوع «به سوی دنیای چند قطبی» و با مشارکت ۴۰ کشور از روز دوشنبه در شهر «ولادی وستوک» در جنوب‌شرقی روسیه آغاز شده و تا فردا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت.

پوتین با بیان اینکه پس از بیماری کرونا هم‌اکنون تب تحریم جهان را فراگرفته افزود: تغییرات زیادی در نظام بین‌الملل رخ داده، نقش کشورهای آسیا و اقیانوسیه افزایش یافته است. این کشورها به مراکز اصلی رشد و جذب فناوری تبدیل شده‌اند، اما غرب تلاش می‌کند نظم جهانی را که فقط برای آنها مطلوب است حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون روسیه و چین در مراودات تجاری از ارزهای ملی روبل و یوان استفاده می‌کنند گفت: حتی متحدان آمریکا هم استفاده از دلار را کاهش داده‌اند.

وی دراین‌باره افزود: اعتماد به دلار آمریکا از دست رفته، حتی متحدان آمریکا هم در حال کاهش دارایی‌های خود به در قالب دلار هستند.

به گفته پوتین غرب وارد بن‌بست و بحران اقتصادی و اجتماعی خواهد شد، زیرا رهبران کشورهای غربی تنها به منافع «میلیاردرهای طلایی» اهمیت می‌دهند و توجهی به نیازهای مردم خود ندارند.

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه گفت: کشورهای غربی همچنان در جایگاه «استعمارگر» ظاهر می‌شوند، کشورهای در حال توسعه را فریب می‌دهند و این روند می‌تواند منجر به فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای شود، همچنان که بحران غذایی در سطح جهان روزبه‌روز بدتر می‌شود.

پوتین در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ اوکراین اشاره کرد و افزود: روسیه در زمینه نظامی، هیچ‌گاه آغازکننده نبوده، ما صرفاً تلاش می‌کنیم جنگی را پایان دهیم که از کودتای ۲۰۱۴ در اوکراین آغاز شده. این وظیفه ماست که از مردم دونباس حمایت کنیم.

وی درباره بحران غذایی در جهان و توافق اخیر اوکراین و روسیه در زمینه صادرات امن غلات اوکراین گفت: ما همه کاری انجام دادیم تا مطمئن شویم غلات اوکراین به صورت امن صادر شود و منافع کشورهای گرسنه تأمین شود، اما غلات به جای اینکه به کشورهای در حال‌توسعه برود، به کشورهای اتحادیه اروپا رفت.

به گفته پوتین، روسیه از ۲۴ فوریه (آغاز عملیات نظامی در اوکراین) هیچ چیزی را از دست نداده اما مهمترین دستاوردش تقویت حاکمیت روسیه است.

روسیه همیشه از منافع ملی خود دفاع و سیاست مستقلی را پیگیری خواهد کرد و خواهان چنین رویکردی برای شُرکای خود نیز هست.

رئیس‌جمهور روسیه در اشاره به تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و اروپا علیه مسکو گفت: مهم نیست، چقدر تلاش می‌کنند تا روسیه منزوی شود. انزوای روسیه غیرممکن است. روسیه همچنان توانمندی‌های حمل‌ونقلی خود را گسترش خواهد داد، کافی‌ست تنها نگاهی به نقشه بیاندازند و این حقیقت را متوجه شوند.