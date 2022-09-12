به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شی‌جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین، در بیش از دو سال، برای نخستین بار این هفته به آسیای مرکزی سفر خواهد کرد و با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

این نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور چین پس از آغاز همه‌گیری کروناست.

بنا بر اعلام کاخ کرملین و مقامات قزاقستان، شی‌جین پینگ روز چهارشنبه، به قزاقستان سفر می‌کند و پس از آن در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگ‌های در شهر باستانی سمرقندِ ازبکستان با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. پیش از این سفیر چین در روسیه نیز از احتمال دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگ‌های خبر داده بود.

«لی ژانشو»، رئیس پارلمان چین (کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین) که اخیراً به مسکو سفر کرده، در دیدار با رؤسای فراکسیون‌های دومای دولتی روسیه تأکید کرد چین کاملاً همه اقدامات روسیه در اوکراین برای محافظت از منافعش را درک و از این اقدامات حمایت می‌کند.

وی دراین‌باره افزود: درباره مسائل مربوط به منافع حیاتی روسیه، ما همیشه حمایت خود را اعلام کرده‌ایم. به عنوان مثال در قضیه اوکراین، ما می‌بینیم که چگونه آمریکا و متحدانش در ناتو در حال افزایش حضور خود در پیرامون محیط سرزمینی روسیه هستند و امنیت ملی و امنیت زندگی روس‌ها در خطر قرار می‌دهند. ما همه اقدامات روسیه برای محافظت از چنین منافع کلیدی را درک و حمایت خود را اعلام می‌کنیم.

چین و روسیه در سال‌های اخیر تحت دکترین اتحاد در برابر غرب به هم نزدیک شده‌اند. چین تا پیش از این، عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم نکرده و آشکارا نیز حمایت نکرده بود و در عین حال تلاش کرده روابط خود را با مسکو تقویت کند. همکاری چین و روسیه نه تنها در زمینه نظامی و امنیتی بلکه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی، فرهنگی، علم و فناوری و بهداشت عمومی بسیار انعطاف پذیر و جامع و در پاره‌ای موارد بسیار متمرکز است.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوری‌های دونباس در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی‌زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که هشت سال مورد سوءاستفاده و نسل‌کشی رژیم کی‌یِف بوده‌اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.