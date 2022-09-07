آمریکا عامل بدتر شدن بحران گازی اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با سوق دادن رهبران اروپایی به سمت قطع همکاری اقتصادی و انرژی با مسکو، بحران عرضه گاز اروپا را دامن زده است.

اروپا با بدترین بحران عرضه گاز مواجه است و مقامات آلمانی حتی از احتمال سهمیه بندی احتمالی گاز و انرژی در بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا پس از کاهش جریان گاز توسط روسیه به سمت غرب خبر می‌دهند.

در همین ارتباط نیز، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی باید بیفتد تا نورد استریم ۱ دوباره پمپاژ شود، گفت: «گوش کن، شما از من سؤالاتی می‌پرسید که حتی بچه‌ها هم پاسخ آن‌ها را می‌دانند: کسانی که این کار را آغاز کردند، باید این کار را به پایان برسانند. ایالات متحده مدتهاست که به دنبال قطع روابط انرژی بین روسیه و قدرت‌های اروپایی مانند آلمان است، حتی از زمانی که مسکو در زمان شوروی تأمین کننده قابل اعتماد انرژی بوده است.»

زاخارووا در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک به خبرنگاران گفت: «واشنگتن بر اروپا مسلط است و نیروهای سیاسی در اتحادیه اروپا نقش تقلید کننده از آمریکا را بازی می‌کنند.»

پس از آنکه مسکو عرضه گاز به مشتریان اروپایی را کاهش داد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا روسیه را به باج گیری انرژی متهم کردند. روسیه گفته است که مشکلات فنی در یک ایستگاه کمپرسور وجود دارد و تحریم‌ها مانع از رفع مشکلات فنی انتقال گاز شده است.

کرملین می‌گوید که غرب با اعمال شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ معاصر، بحران انرژی را آغاز کرد، اقدامی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید شبیه اعلان جنگ اقتصادی است.

دولت آمریکا طی هفته گذشته اعلام کرد که با کشورهای تولیدکننده گاز برای تأمین گاز اروپا ارتباط برقرار کرده است. این موضوع مقدمه‌ای برای یک بحران بالقوه جدید با روسیه و نشانه‌هایی از جنگ اقتصادی جدید علیه این کشور است که هدف آن متوقف کردن جریان گاز روسیه به اروپا و محروم کردن مسکو از یکی از بزرگترین بازارهای مصرف گاز در جهان است.

صنعت گاز ستون اقتصاد روسیه را تشکیل می‌دهد و مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی در بودجه عمومی دولت آن است. روسیه دارای پتانسیل عظیمی برای تولید گاز، بازار بزرگ جهانی و داخلی و توانایی تأمین سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد متر مکعب گاز است و همچنین برخی از مناطق جهان کاملاً به گاز روسیه وابسته هستند. سهم گاز روسیه در مصرف اروپا حدود ۵۰ درصد است. در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر می‌شود که مصرف سالانه آن حدود ۵۵۰ میلیارد متر مکعب است.

شرکت گاز پروم به عنوان غول گازی روسیه در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که تولید گاز خود را ۱۸.۱ درصد (۴۸.۶ میلیارد متر مکعب) نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داده و به ۳۱۶.۵ میلیارد متر مکعب رسیده است و صادرات آن نیز ۲۱.۵ درصد (۲۱.۸ میلیارد متر مکعب) افزایش یافته است به طوری که باعث شد روسیه به حداکثر فروش تاریخی خود نزدیک شود. بر اساس داده‌های فوریه ۲۰۲۲، صادرات گاز روسیه در سال گذشته ۲.۱ برابر شد و به ۵۴.۲ میلیارد دلار رسید در حالی که در سال ۲۰۲۰ به ۲۵.۷ میلیارد دلار بوده است. این میزان فروش گاز به اروپا اما با شروع جنگ در اوکراین به شدت کاهش یافته است.