معاون سیاسی وزیر کشور: پیشرفت مناطق محروم اولویت فرمانداران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور، امروز (چهارشنبه) در نشست مدیریت شهرستان که با حضور فرمانداران جدید برگزار شد، با بیان اینکه دولت سیزدهم با رویکرد گفتمان مردمی به دنبال ارتقای مشارکت در مسیر رشد و پیشرفت کشور است، گفت: فرمانداران به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان، رسالت راهبری جلب و ارتقای مشارکت عمومی را دارند.

وی خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه همه مسئولان دانست و تصریح کرد: فرمانداران برای خود در بازه‌های زمانی مشخص کار شاخص و راهبردی تعریف کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: مقصود از کار شاخص این است که مردم حس کنند که امر مبارکی در رشد و پیشرفت شهرستان اتفاق می‌افتد.

غلامرضا یادآور شد: از جمله مسائل و چالش‌های شهرستان‌های کشور، حاشیه‌نشینی، پسماند و اشتغال است و فرمانداران برای مدیریت این چالش‌ها برنامه عملیاتی و هدف‌محور داشته باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت توسعه متوازن شهرستان‌های کشور اشاره کرد و افزود: تجربه میدانی در شهرستان‌های کشور گویای این است که توسعه به صورت همه‌جانبه و در همه ابعاد یک شهرستان اتفاق نیفتاده و شهرستان‌ها دارای مناطق محروم و توسعه یافته هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: پیشرفت مناطق محروم و حاشیه شهرها باید اولویت اساسی فرمانداران باشد و در این راستا با تعامل و جلب مشارکت ظرفیت‌های بومی شهرستان بتوانند محرومیت زدایی کنند.

غلامرضا از فرمانداران خواست با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های دوره‌ای، مشارکت آحاد و گروه‌های اصلی شهرستان را در جهت توسعه جلب کنند.

وی تاکید کرد: هنر فرماندار در استفاده از همه ظرفیت‌های بومی شهرستان به خصوص منتقدان است و در این خصوص باید با سعه صدر و روحیه تعاملی بتواند بیشترین جذب را برای پیشبرد آبادانی شهرستان داشته باشد.

دعوت و ارتباط با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شهرستان از دیگر محورهای مورد اشاره معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست بود که از فرمانداران خواست در این زمینه برای تقویت تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای تقویت زمینه‌های اشتغال شهرستان برنامه‌ریزی کنند.

غلامرضا همچنین به ضرورت توجه به حلقه‌های میانی در جلب مشارکت عمومی پرداخت و گفت: حلقه‌های میانی طیف گسترده‌ای از احزاب، رسانه‌ها، گروه‌های مرجع، معتمدین محلی و شخصیت‌های برجسته شهرستان را شامل می‌شود که فرمانداران باید در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با آنها باشند.

وی نقش حلقه‌های میانی را در ارتقای سرمایه و اعتماد اجتماعی در کشور مهم دانست و خاطرنشان کرد: حلقه‌های میانی، اتصال حاکمیت با بدنه جامعه است و به همان نسبت که فرمانداران با این گروه‌ها در تعامل باشند، اثر مثبتی بر اعتماد اجتماعی و همراه شدن عموم جامعه با گفتمان دولت خواهد داشت.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر اشتراک‌گذاری تجارب موفق مدیریتی در شهرستان اشاره کرد و گفت: این امر باعث بهینه‌سازی در ظرفیت‌ها و پیشبرد سریع توسعه شهرستان‌ها می‌شود.