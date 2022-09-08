به گزارش خبرگزاری مهر، در شصت و نهمین شماره ماهنامه دنیای سرمایهگذاری مهمترین چالشهای صنعت چاپ، کاغذ و مقوای کشور توسط مدیران و صاحبنظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش پرونده ویژه شماره جدید ماهنامه دنیای سرمایهگذاری مصاحبههایی با احمد شریفان، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران با عنوان گرانی و رکود در بازار کاغذ و مقوا، فواد اسماعیلپور، مدیرعامل شرکت کاردو کارتن بوکان با موضوع دولت باید از صادرات بنگاههای کوچک حمایت کند، رضا امیدی، مدیر پنجمین نمایشگاه کاغذ، مقوا، کارتن، فرآوردههای سلولزی و ماشینآلات مربوطه با عنوان نوسازی صنعت کاغذ ایران نیازمند سرمایهگذار خارجی است و ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیرعامل گروه صنایع کاغذ پارس با موضوع احیای کارخانه کاغذ پارس و تلاش برای افزایش تولید به چاپ رسیده است.
همچنین در این بخش گفتوگوهایی با غلامرضا شجاع، مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان ایران با عنوان تأمین نیاز صنعت چاپ ایران به زینک در گروی حمایت دولت است، حامد دیلمی، مدیرعامل شرکت رکورد با موضوع چاپ دیجیتال فرصتی برای ایجاد تحول در تولید کالا، علی مزرعتی قهرودی، مدیرعامل مجتمع چاپ و صحافی طلایی با عنوان گرانی کاغذ و مواد مصرفی صنعت چاپ و نشر را نابود میکند، سهیل رضا، مدیرعامل مجتمع چاپ و بستهبندی پارت با موضوع محدودیتهای دولتی مانعی برای افزایش صادرات محصولات چاپ و بستهبندی و حمیدرضا خیراللهی، مدیرعامل شرکت سوپرواید با عنوان تولید محصولات متنوع نساجی با بهرهمندی از چاپ دیجیتال انجام شده است. ضرورت توجه به صنعت چاپ و حمایت از آن و رباتهای خودران در خدمت چاپ روی زمین از دیگر مطالب منتشر شده در این بخش است.
در بخش اقتصاد بازار شصت و نهمین شماره از این نشریه نیز مصاحبهای با فرشید دانایی، مدیر بخش پروژههای خاص شرکت پرداخت الکترونیک سامان با عنوان تحقق دولت الکترونیک با مشارکت شرکتهای PSP به چاپ رسیده است. هویتا؛ ضامن اهراز هویت امن و امضای دیجیتال دیگر مطلب منتشر شده در این بخش است.
در بخش دنیای انرژی این شماره نیز گفتوگوهایی با احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با عنوان تولید دانشمحور تضمینکننده اشتغال پایدار است، محمد بهمئی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز با موضوع کسب موفقیتی بزرگ از سوی پتروشیمی شیراز، مهدی فرزانه، مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس با عنوان تحقق ۹۹ درصدی تولید و فروش محصولات و مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با موضوع گازرسانی به بیش از ۱۴۸۰ روستا و ۶ شهر در یکسال گذشته انجام شده است. همچنین گزارشی با عنوان ایران در مسیر هاب قیر منطقه به قلم مسعود اسفندیار، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد به رشته تحریر درآمده است.
در بخش دنیای خودرو شصت و نهمین شماره ماهنامه دنیای سرمایهگذاری مصاحبههایی با حمیدرضا شاهینفر، مدیرعامل شرکت شتابکار با موضوع ورود به بازارهای صادراتی با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی و علی خسروانی، رئیس هیأت مدیره مجموعه اتوشناس با عنوان میزان نارضایتی مشتریان به صفر رسیده است به چاپ رسیده است.
در بخش دنیای صنعت شماره جدید این ماهنامه نیز گفتوگوهایی با محمدرسول شاملو، مدیرعامل شرکت راک تهران با موضوع نوسانات ارزی چالش اصلی صادرکنندگان تجهیزات فروشگاهی، میثم خادمی، مدیرعامل گروه صنعتی دی با عنوان تأسیس مدارس کسبوکار نیاز امروز، ضرورت فردا، محمدعلی عطارها، مدیرعامل شرکت نرمافزاری کیان نور رایانه با موضوع صنعت نرمافزاری ایران ظرفیت جهانی شدن دارد، محمود دیانتی، مدیرعامل شرکت مهندسی توزین صدر با عنوان تولیدکنندگان صنعت توزین با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند، محمدرضا جعفری، نایب رئیس انجمن کارفرمایی لوازم خانگی ایران با موضوع رقابت کیفی برخی از لوازم خانگی ایرانی با مشابه خارجی و همچنین محمود ضرابی، مدیرعامل شرکت نانو مهیار با عنوان بستر سرمایهگذاری در صنعت نانو نساجی فراهم است و امید اعلایی، مدیرعامل نساجی بروجرد با موضوع دولت باید برای صنایع نساجی مزیتسازی کند منتشر شده است.
در بخش اقتصاد کلان شصت و نهمین شماره از این نشریه نیز مصاحبهای با سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران با عنوان جهش در صادرات ایران بهرغم تحریمهای خارجی انجام شده است. همچنین گزارشی با موضوع کنترل تورم با درمان زخم پیکره تولید توسط مهدی کریمی تفرشی، رئیس کارگروه کسبوکارهای جاده ابریشم سازمان ملل – یونسکو به رشته تحریر درآمده است.
برترین سازندگان دستگاه چاپ در جهان و صفر تا صد سرمایهگذاری در چاپ دیجیتال از مطالب خواندنی این شماره از ماهنامه دنیای سرمایهگذاری است که شما مخاطبان را به مطالعه آن دعوت میکنیم.
شصت و نهمین شماره ماهنامه دنیای سرمایهگذاری به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در ۱۲۴ صفحه با قیمت ۱۰۰ هزار تومان از طریق اشتراک و نیز پایگاه خبری این نشریه به نشانی www.dsarmaye.ir از هماکنون در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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