به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و ششمین شماره ماهنامه «دنیای سرمایه‌گذاری» به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در ۱۶۴ صفحه با قیمت ۱۰۰ هزار تومان از طریق اشتراک و نیز پایگاه خبری این نشریه منتشر شده است.

در بخش پرونده ویژه شماره جدید ماهنامه دنیای سرمایه‌گذاری مصاحبه‌هایی با جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران با عنوان رقابت نابرابر با مراکز اقامتی غیر رسمی، کریم بیگی، مؤسس گروه هتل‌های آسمان اصفهان با موضوع فقدان زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، محمدعلی ابوطالبی، مدیرعامل گروه هتل‌های پارسیان با عنوان ارائه خدمات بر اساس تغییر سبک زندگی مردم روزآمد می‌شود، امیر سزاوار، رئیس هیأت مدیره هتل بین‌المللی قصر طلایی مشهد با موضوع تصویر روشنی از آینده صنعت گردشگری وجود ندارد و علی رحیم‌پور، مدیرعامل گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان با عنوان توسعه دیپلماسی گردشگری با انجام گفت‌وگوهای تعاملی، منتشر شده است. همچنین در این بخش گفت‌وگوهایی با اصغر درویشی، رئیس هیأت مدیره گروه هتل‌های درویشی با موضوع تجلی فرهنگ رضوی در ارائه خدمات هتلداری مشهد و محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی با عنوان صنعت هتلداری آینده مبهمی دارد، انجام شده است.

در بخش اقتصاد بازار هفتاد و ششمین شماره از این نشریه نیز مصاحبه‌هایی با حمید توفیقی، مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان با موضوع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی باید افزایش پیدا کند، امیر بیگدلی، مدیر شرکت اندیشه پردازان پالیز با عنوان ضرورت پر کردن خلأ سیستم بانکی با ارائه خدمات آنلاین، محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا) با موضوع پل ارتباطی بانک و اکوسیستم فین‌تک هستیم، هادی حیدری، مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین با عنوان پذیرش قیمت‌های تعادلی، آرامش را به بازار ارز برمی‌گرداند و اسماعیل ثنائی، بنیان‌گذار هلدینگ پتسا با موضوع حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان ضرورت دارد به چاپ رسیده است. همچنین گزارش‌هایی از نقش‌آفرینی بانک سپه در توسعه همه‌جانبه کشور، مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه کوثر با موضوع سرمایه بیمه کوثر ۲۵۰۰ میلیارد تومانی شد و یادداشتی با موضوع بازار سرمایه جایگزینی مناسب برای دلالی دلار از دیگر مطالب منتشر شده در این بخش است.

در بخش دنیای انرژی این شماره نیز گفت‌وگوهایی با احمدرضا یوسفی، مدیرعامل شرکت پتروکهکشان با عنوان توانمندی ارزآوری بخش خصوصی از صادرات قیر، سید مهدی موسوی، معاون برنامه‌ریزی شرکت پتروپالایش گهر لرستان با موضوع عدم اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت در پتروپالایشگاه‌ها، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با عنوان سیگنال‌های مثبت پکن به بازار نفت، مجید اشتری، مدیرعامل شرکت صنایع دمیس شیمی با موضوع تغییر مداوم بخشنامه‌ها، امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده است و مرتضی بهروزی‌فر، نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران با عنوان افتتاح فاز ۱۴ اقدامی لازم، اما ناکافی انجام شده است.

در بخش دنیای خودرو هفتاد و ششمین شماره ماهنامه دنیای سرمایه‌گذاری مصاحبه‌هایی با محمدعلی بابا احمدی، مدیرعامل شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا با عنوان شرایط مالی قطعه‌سازان و خودروسازان سخت‌تر شده است و کیاداود اسفندیاری، کارشناس صنعت خودرو با موضوع کنترل بازار خودرو در گروی حذف قیمت‌گذاری دستوری به چاپ رسیده است. همچنین در این بخش یادداشتی به قلم حسن کریمی سنجری با موضوع تعیین قیمت خودرو در جاده اقتصاد و سیاست به رشته تحریر درآمده است.

در بخش دنیای صنعت هفتاد و چهارمین شماره از این نشریه مصاحبه‌هایی با شهرام کرمی، مدیرعامل شرکت قطعات فولادی ویستا سوله با عنوان صنعت سازه‌های فولادی هنوز به جایگاه اصلی خود دست نیافته است، مجید اولیایی‌نژاد، مدیر گروه شرکت‌های مهندسی آپاکو با موضوع به یک نقشه راه برای صنعت فولاد نیازمندیم، بهادر احرامیان، مدیرعامل گروه صنعتی فولاد یزد با عنوان رشد ظرفیت اسمی بدون تولید واقعی فولاد خطرناک است، شهرام علی‌نقیان، رئیس هیأت مدیره شرکت آکام فولاد با موضوع صنعت ساخت سازه‌های فولادی سودآور نیست، مسعود محامی، مدیرعامل شرکت فروآلیاژ تام با عنوان واقعی‌سازی نرخ ارز، مطالبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع فولادی، سیاوش کریم‌زاده، مدیر تولید واحد زغال‌سنگ و کارگاه تولید کک متالوژی شرکت فروآلیاژ تام با موضوع خصوصی‌سازی معادن، راهکاری مهم برای شکوفایی اقتصاد ایران و مجید وفایی‌فرد، مدیر مرکز نوآوری ایمینو با عنوان ضرورت بسترسازی برای رشد شتاب‌دهنده‌ها منتشر شده است.

در بخش دنیای چاپ این شماره از نشریه نیز گفت‌وگوهایی با علیرضا چیت‌ساز شوشتری، مدیر کارتن‌گستر کارون با موضوع جعبه‌سازی هم مانند صنعت چاپ نیازمند حمایت است و مهدی کاظمی مهیاری، مدیرعامل چاپ مهیار با عنوان گزینه مهاجرت شغلی روی میز چاپخانه‌داران انجام شده است.

در بخش اقتصاد کلان نشریه دنیای سرمایه‌گذاری نیز گفت‌وگویی با محسن اتابکی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم با موضوع ظرفیت کسب ۱۰ میلیارد دلار درآمد را داریم منتشرشده است. همچنین در این بخش یادداشتی به قلم مهدی کریمی تفرشی، رئیس کارگروه کسب‌وکارهای جاده ابریشم سازمان ملل – یونسکو با عنوان اقتصاد مولد، شاهراه عبور از بحران به رشته تحریر درآمده است.

مصاحبه‌هایی با بانوان کارآفرین کشور از جمله خانم باهره رامین‌فر، مدیر و مؤسس گالری باهره با موضوع علاقه و اراده، سرمایه اصلی کارآفرینان است، خواهران هنرمند، مستانه و زهرا فاطمی، مدیران گالری ماه زاد با عنوان جای خالی آثار هنری در سبد خرید مردم، خانم نازلی ایزدیار، مؤسس و مدیر آموزشگاه هنرهای تجسمی روشان با موضوع دولت باید از فعالیت هنرمندان صنعتگر حمایت کند و خانم مریم نویددوست، طراح و تولیدکننده محصولات هنرهای تزئینی با عنوان محدودیت بازاریابی و فروش با فیلترینگ اینترنت از دیگر مطالب بخش دنیای کارآفرینی این شماره از ماهنامه دنیای سرمایه‌گذاری است.