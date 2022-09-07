ارائه خدمات به زائران حسینی در موکب یادمان «علقمه» جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج) و یادمان کربلای ۴ «علقمه» با همکاری موکب صاحب الزمان (عج) جهرم به زائران أربعین ابا عبدالله الحسین (ع) خدمات ارائه می‌دهد.

در این محل علاوه بر زیارتگاه شهدای غواص، خدماتی مانند پارکینگ خودرو به صورت کاملاً رایگان و مجهز به سیستم دوربین مداربسته، استراحتگاه با سیستم خنک کننده اسپلیت، حمام و سرویس بهداشتی، اطعام زائران در سه وعده غذایی، پذیرایی از زائران با شربت و چای و … به همشهریان و زائران حسینی ارائه می‌شود.

ارائه سرویس رایگان از محل یادمان تا مرز شلمچه در سه نوبت «ساعت‌های ۶ صبح، ۲۱ و ۲۴ شب» انجام می‌شود.

این موکب در خرمشهر، میدان ظفر «پمپ بنزین» انتهای بلوار مهر «کوی آریا» قرار دارد.