رونمایی از ۲ کتاب حوزه فرهنگ مازندران در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور جمعی از شاعران، پژوهشگران و اهالی فرهنگ و هنر دو اثر جدید اسدالله عمادی شاعر، نویسنده و داستان نویس ساروی به نام‌های "تاریخ و فرهنگ دودانگه و شهریارکوه" و "مجموعه اشعار" رونمایی شد.

اسدالله عمادی مؤلف کتاب با اشاره به پیشینه فعالیت‌های پژوهشی - فرهنگی گفت: این سرزمین میراث فرهنگی و تاریخی قوی و غنی داشته و مردان نام آور در عرصه فرهنگ، هنر، علم و سیاست را در خود جای داده است.

وی اضافه کرد: تصمیم دارم آخرین پژوهشش با نام رازهای خاموش مازندران که به ابهامات تاریخ و فرهنگ باستانی استان می‌پردازد را به نگارش درآورم.

در پایان از دو اثر جدید اسدالله عمادی به نام‌های تاریخ و فرهنگ دودانگه و شهریار کوه (نشر هاوژین) و مجموعه اشعار که به چاپ رسید با حضور تنی چند از چهره‌های فرهنگی هنری مازندران رونمایی شد. از او تاکنون ۱۲ مجموعه شعر، ۱۱ رمان و مجموعه داستان و ۱۵ اثر پژوهشی منتشر شده است.

وی سال ۱۳۵۴ نخستین داستان بلندش را با عنوان "گون‌های کوهی" و سال ۱۳۵۶ در دوران دانشجویی مجموعه داستان "ستاره‌های خاکی" را منتشر کرد

در این مراسم حسین وندادی دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر فرهنگ مازندرانی درباره پیشینه سرزمین هزارجریب و دودانگه سخنرانی کرد و حشمت الله عمادی، محمود جوادیان کوتنایی و شاعر جوان طاها وفایی نژاد به شعرخوانی پرداختند.