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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۵۰

معاون راه و شهرسازی بوشهر:

خرید و فروش امتیاز طرح‌های مسکن ملی در بوشهر غیرقانونی است

خرید و فروش امتیاز طرح‌های مسکن ملی در بوشهر غیرقانونی است

بوشهر- معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی بوشهر گفت: خرید و فروش امتیازات طرح‌های مسکن ملی غیرقانونی است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان بوشهر، سید علی حسینی گفت: خرید و فروش امتیازات طرح‌های مسکن ملی غیرقانونی است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی بوشهر ادامه داد: در این روزها خبرهایی از خرید و فروش امتیاز مسکن ملی و نهضت ملی مسکن در فضای مجازی دیده شده است به طوری که برخی دلالان با شناسایی افرادی که توانایی فراهم کردن آورده اولیه را ندارند اقدام به خرید امتیاز آن‌ها می‌کنند.

وی افزود: هر گونه خرید و فروش امتیازات مسکن غیرقانونی است و کسانی که به بهانه‌های واهی این امتیازات را خریداری می‌کنند در آینده دچار مشکل می‌شوند و پرونده حقوقی و کیفری برایشان تشکیل می‌شود.

حسینی از مردم درخواست کرد اطلاعات درست در زمینه طرح‌های ساخت مسکن را از اداره‌کل راه و شهرسازی استان جویا شوند و فریب فضای مجازی و دلالان را نخورند.

کد مطلب 5584321

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