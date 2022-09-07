به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان است و این دغدغه، همیشه یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان در این سال‌ها بوده است.

مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان یکی از حامیان این مجموعه‌ها سعی دارد با ارائه خدمات مختلف؛ موانع پیش روی بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری و دغدغه‌هایی که مانع پیشبرد تلاش‌ها و به نتیجه رسیدن دستاوردهای آنها می شود را کاهش دهد.

یکی از این خدمات ارائه شده در قالب طرح های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های دانش بنیان و خلاق، ارائه تسهیلات نظام وظیفه عمومی است که این کار در قالب ۳ مدل پروژه «جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی»، «امریه در شرکت های دانش بنیان» و «پروژه جایگزین خدمات در شرکت های دانش بنیان» انجام می شود.

بر اساس اعلام مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون ۳ هزار و ۹۱۲ نفر و ۷۰۰ شرکت از این خدمت بهره برده‌اند.

این ظرفیت از سال ۱۴۰۱ بنا بر اعلام رضا اسدی‌فرد رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دو بخش امریه و پروژه جایگزین دو برابر شد. بر این اساس، ظرفیت سالانه واگذاری افراد دانش‌آموخته برتر به شرکت‌های دانش‌بنیان از ۲۰۰ نفر به تعداد ۴۰۰ نفر و ظرفیت سالانه واگذاری سربازی فناوری به‌صورت مأمور امریه از ۷۵۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر در مصوبه جدید افزایش یافته است و سالانه نزدیک به ۲ هزار نفر می‌توانند از تسهیلات سربازی تخصصی در شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.