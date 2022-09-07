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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۵۹

براساس اعلام معاونت علمی؛

۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و خلاق از تسهیلات نظام وظیفه استفاده کردند

۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و خلاق از تسهیلات نظام وظیفه استفاده کردند

یکی از تسهیلات ویژه‌ای که برای رفع موانع تولید و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق تعریف شده، حل چالش سربازی برای نخبگان و کارآفرینانی است که در این مجموعه‌ها نقشی کلیدی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان است و این دغدغه، همیشه یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان در این سال‌ها بوده است.

مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان یکی از حامیان این مجموعه‌ها سعی دارد با ارائه خدمات مختلف؛ موانع پیش روی بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری و دغدغه‌هایی که مانع پیشبرد تلاش‌ها و به نتیجه رسیدن دستاوردهای آنها می شود را کاهش دهد.

یکی از این خدمات ارائه شده در قالب طرح های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های دانش بنیان و خلاق، ارائه تسهیلات نظام وظیفه عمومی است که این کار در قالب ۳ مدل پروژه «جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی»، «امریه در شرکت های دانش بنیان» و «پروژه جایگزین خدمات در شرکت های دانش بنیان» انجام می شود.

بر اساس اعلام مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون ۳ هزار و ۹۱۲ نفر و ۷۰۰ شرکت از این خدمت بهره برده‌اند.

این ظرفیت از سال ۱۴۰۱ بنا بر اعلام رضا اسدی‌فرد رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دو بخش امریه و پروژه جایگزین دو برابر شد. بر این اساس، ظرفیت سالانه واگذاری افراد دانش‌آموخته برتر به شرکت‌های دانش‌بنیان از ۲۰۰ نفر به تعداد ۴۰۰ نفر و ظرفیت سالانه واگذاری سربازی فناوری به‌صورت مأمور امریه از ۷۵۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر در مصوبه جدید افزایش یافته است و سالانه نزدیک به ۲ هزار نفر می‌توانند از تسهیلات سربازی تخصصی در شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.

کد مطلب 5584330
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    نظرات

    • ممد IQ ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      می بینم ک کارهای خوبی برای حمایت از دانشبنیان ها داره می شه یه فکری هم ب حال اساتید دانشگاه باشید ک مهاجرت می کنن و بعضا دانشجوها رو تشویق ب مهاجرت می کنن

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