۲۷۶ میلیارد ریال صرف تامین و توزیع آب در روستاهای قوچان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سعادتی اظهار کرد: ۲۷۶ میلیارد ریال برای حفر چاه دستگاهی، لایروبی و حفر گالری، اجرای خط انتقال، اتصال به چاه شهری، تعویض شبکه فرسوده و خرید آب کشاورزی و تهیه دستگاه کلر زن در دوسال گذشته در ۳۰ روستا و هشت مجتمع با جمعیت ۴۳ هزار و ۳۷۷ نفر هزینه شده است.

مدیر امور آبفا قوچان با اشاره به خدمات رسانی آبفا قوچان به ۶۶ هزار مشترک روستایی و شهری بیان کرد: از ۲۳۰ روستا در این شهرستان ۵۴ روستا غیر تحت پوشش بوده و ۵۳ روستا هم فاقد سکنه است.

به گفته وی آب شرب مشترکان شهر قوچان از ۲۷ حلقه چاه و قنات و سد تبارک آباد و مناطق روستایی از ۷۸ حلقه چاه و ۲۴ چشمه تأمین می‌شود.

سعادتی در باره پروژه در دست اجرای خط انتقال آب از سد تبارک آباد به شهر قوچان هم اظهار کرد: تصفیه خانه آب شهر قوچان با اجرای این پروژه از خط اختصاصی انتقال آب برخوردار خواهد شد.

مدیر امور آبفا قوچان یادآور شد: این واحد تصفیه در نتیجه ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موفق به کسب گواهینامه عملکرد برتر در سطح کشور شد.

وی با بیان اینکه کاهش بارش‌ها و ادامه پدیده خشکسالی بر وضعیت سفره‌های آبی زیر زمینی به عنوان اصلی ترین منبع تأمین آب شرب شهرستان تأثیر منفی داشته است، فعالیت چاه‌های غیر مجاز کشاورزی را باعث کاهش آبدهی چاه‌ها و تشدید کمبود آب در روستاها اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۴۰ روستا در شهرستان قوچان با تانکر سیار آبرسانی می‌شوند.

سعادتی ادامه داد: در سال ۹۳ یک حلقه چاه دستگاهی به عمق ۶۰ متر برای ۱۲۴ خانوار و ۳۴۹ نفر جمعیت روستا حفر شد ولی متأسفانه خشکسالی‌های اخیر، افت منابع آبی در سال گذشته و فعالیت چاه‌های غیر مجاز کشاورزی در حریم چاه آب شرب، باعث کاهش دبی چاه از ۵ به حدود ۱.۵ لیتر شد که پیش بینی می‌شود با تلاش آب منطقه‌ای برای ازمدار خارج شده چاه‌های غیر مجاز، توان آبدهی چاه روستا افزایش یابد و به حالت قبل برگردد.

به گفته مدیر امور آبفا قوچان در حال حاضر برای رفع مشکل آب شرب روستا ضمن تنظیم شیرفلکه‌ها و مخازن، آبرسانی با تانکر سیار در حال انجام است.

وی بیان کرد: دهستان سودلانه بر اساس اعلام کارشناسان آب منطقه استان، دارای سفره آبی ضعیفی است که اخذ پروانه برای حفر یک حلقه چاه سازندی درمنطقه و آبرسانی به صورت مجتمع برای روستاهای آبشوری – مجتمع دیزاوند – خلکانلو – عمارت و… نیز در حال پیگیری است.