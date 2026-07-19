خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: تأمین آب شرب پایدار یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز جوامع روستایی است و هرگونه اختلال در منابع تأمین آب می‌تواند زندگی روزمره ساکنان این مناطق را با مشکلات جدی مواجه کند. در سال‌های اخیر، کاهش منابع آبی، افت آبدهی برخی چاه‌ها و فرسودگی یا از مدار خارج شدن منابع موجود، از جمله عواملی بوده که در برخی روستاهای استان کردستان موجب ایجاد تنش آبی شده است.

در همین راستا، تأمین آب مورد نیاز روستاهای گنجی و چمقلو در شهرستان قروه نیز با چالش‌هایی روبه‌رو بود و کاهش توان تولید منبع آب پیشین، پاسخگویی به نیاز ساکنان این دو روستا را دشوار کرده بود، با اجرای طرح حفر یک حلقه چاه جدید در روستای گنجی، اکنون امکان تأمین پایدار آب شرب برای جمعیت این دو روستا فراهم شده است.

حفر چاه جدید برای تأمین آب پایدار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: برای رفع مشکل تأمین آب شرب روستاهای گنجی و چمقلو، یک حلقه چاه جدید در روستای گنجی حفر و پس از تکمیل مراحل اجرایی وارد مدار بهره‌برداری شد.

محمد فرهاد افزود: این چاه در عمق ۲۰۰ متری زمین احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی یادآور شد: با بهره‌برداری از این منبع جدید، ظرفیت مناسبی برای تأمین آب مورد نیاز ساکنان دو روستای یادشده ایجاد شده و روند تأمین آب شرب آنها از وضعیت ناپایدار گذشته فاصله گرفته است.

وی ادامه داد: چاه جدید هم‌اکنون توان برداشت ۱۳ لیتر آب در ثانیه را دارد که این میزان، نقش مهمی در تأمین نیاز آبی روستاهای گنجی و چمقلو ایفا می‌کند و موجب شده ظرفیت تأمین آب شرب در این منطقه افزایش یابد.

بر اساس اعلام مدیرعامل آب و فاضلاب استان کردستان، بهره‌برداری از این طرح موجب شده است ساکنان دو روستا از یک منبع مطمئن‌تر برای تأمین آب شرب برخوردار شوند و شرایط آبرسانی نسبت به گذشته ثبات بیشتری پیدا کند.

۱۲۱۵ نفر از آب شرب پایدار بهره‌مند شدند

فرهاد اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج اجرای این پروژه، رفع کامل تنش آبی در دو روستای گنجی و چمقلو است، جمعیت تحت پوشش این طرح یک هزار و ۲۱۵ نفر اعلام شده که در قالب ۴۱۱ اشتراک، از خدمات شبکه آب شرب بهره‌مند هستند.

مدیرعامل ابفا کردستان اضافه کرد: با وارد مدار شدن چاه جدید، امکان تأمین آب شرب به صورت شبانه‌روزی برای مشترکان این دو روستا فراهم شده است و این موضوع علاوه بر افزایش دسترسی به آب سالم و بهداشتی، از بروز مشکلاتی که در زمان کاهش آبدهی منبع قبلی ایجاد می‌شد، جلوگیری می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: پایداری در تأمین آب شرب، به ویژه در مناطق روستایی، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که دسترسی مستمر به آب علاوه بر تأمین نیازهای روزمره خانوارها، نقش مستقیمی در ارتقای بهداشت عمومی، کیفیت زندگی و حفظ جمعیت در روستاها دارد.

وی گفت: در این میان، بهره‌برداری از منابع جدید آب می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر منابع موجود را کاهش داده و امکان مدیریت بهتر شبکه توزیع را نیز فراهم کند و بر همین اساس، اجرای طرح حفر چاه جدید در روستای گنجی را می‌توان یکی از اقدامات مؤثر برای تقویت زیرساخت آبرسانی در این بخش از شهرستان قروه دانست.

کاهش آبدهی چاه قدیمی، عامل اصلی ایجاد تنش آبی

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قروه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: یکی از دلایل اصلی اجرای این پروژه، از مدار خارج شدن تدریجی توان چاه قبلی روستای گنجی بود این چاه در سال ۱۴۰۲ با مشکل رانش مواجه شد و پس از آن، میزان آبدهی آن به مرور کاهش پیدا کرد.

حامد مرادی تصریح کرد: کاهش دبی منبع موجود در شرایطی رخ داد که این چاه وظیفه تأمین آب شرب دو روستای گنجی و چمقلو را بر عهده داشت و در نتیجه، با افت توان تولید آب، تأمین نیاز مصرفی جمعیت تحت پوشش با دشواری‌هایی مواجه شد و ضرورت ایجاد یک منبع جدید بیش از گذشته احساس شد.

وی افزود: در چنین شرایطی، حفر چاه جدید به عنوان راهکاری برای تقویت منابع تأمین آب در دستور کار قرار گرفت و بررسی‌های انجام شده در نهایت به اجرای عملیات حفاری در روستای گنجی منجر شد و با تکمیل طرح، منبع جدید آب با ظرفیت ۱۳ لیتر بر ثانیه در اختیار شبکه قرار گرفت.

وی گفت: این اقدام در واقع پاسخی به یکی از نیازهای اساسی ساکنان منطقه بود؛ نیازی که با کاهش ظرفیت چاه قدیمی و افزایش فشار بر منابع موجود، به یکی از مطالبات مهم مردم دو روستا تبدیل شده بود.

تقویت زیرساخت آبرسانی در روستاهای قروه

مرادی اضافه کرد: شهرستان قروه از جمله مناطق استان کردستان است که تأمین و پایداری آب شرب در برخی روستاهای آن نیازمند توجه مستمر و اجرای طرح‌های زیرساختی است شرایط اقلیمی، تغییرات میزان بارش و کاهش ظرفیت برخی منابع آبی در کنار افزایش نیاز مصرف، ضرورت توسعه و تقویت شبکه‌های آبرسانی را دوچندان کرده است.

مدیر امور آبفا قروه بیان کرد: اجرای طرح‌هایی از جنس حفر چاه جدید، اصلاح و توسعه خطوط انتقال و توزیع و همچنین تقویت منابع موجود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری شبکه آب روستایی مؤثر باشد.

وی اذعان کرد: در این چارچوب، طرح اجرا شده در روستاهای گنجی و چمقلو تنها یک پروژه عمرانی برای تأمین آب نیست، بلکه اقدامی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت آب شرب در برابر کاهش منابع و افت ظرفیت منابع موجود به شمار می‌رود.

به گفته حامدی، تأمین پایدار آب می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط زندگی در روستاها فراهم کند استمرار خدمات آبرسانی، یکی از عوامل مهم در افزایش رضایتمندی ساکنان و تقویت زیرساخت‌های توسعه روستایی است و می‌تواند در جلوگیری از تشدید مهاجرت از مناطق روستایی نیز اثرگذار باشد.

مدیر امور آبفا قروه همچنین از افزایش ۲۵ لیتر در ثانیه آب به مناسب آب شرب شهرستان قروه اداره کرد و گفت: توسعه ۶۰۰ متر شبکه آب و فاضلاب مسکن ملی شهرک دانش و فراهم شدن امکان واگذاری انشعاب به ۷۲ واحد، همچنین رفع معارضان مسیر خط انتقال چاه روستای دیوزند با همکاری فرمانداری، بخشداری و شورای اسلامی روستا از مهم‌ترین اقدامات انجام شده بوده است.

حامد مرادی افزود: اجرای یک‌هزار و ۱۰۰ متر خط انتقال آب از چاه دیوزند به شبکه اصلی شهر، تجهیز و اتصال چاه محوطه اداره به شبکه توزیع قروه و افزایش ۱۷.۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تولید آب شهر، از دیگر اقدامات این مجموعه است.

وی همچنین از افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت تصفیه‌خانه حذف آرسنیک شهر دلبران با افزودن یک تن رزین خبر داد و گفت: این اقدام موجب افزایش ۷ لیتر بر ثانیه‌ای تولید آب شرب این شهر شده است.

تأمین آب پایدار؛ مطالبه‌ای اساسی در مناطق روستایی

دسترسی به آب شرب سالم و پایدار از جمله حقوق و نیازهای اساسی ساکنان هر منطقه محسوب می‌شود و در مناطق روستایی، اهمیت آن به دلیل محدود بودن منابع جایگزین و فاصله بیشتر از مراکز شهری، دوچندان است.

در سال‌هایی که برخی مناطق با کاهش منابع آبی مواجه هستند، برنامه‌ریزی برای تأمین آب پایدار و ایجاد منابع پشتیبان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اتکا به یک منبع محدود می‌تواند شبکه آبرسانی را در برابر حوادث و کاهش آبدهی آسیب‌پذیر کند.

تجربه روستاهای گنجی و چمقلو نیز نشان داد که کاهش تدریجی آبدهی یک منبع می‌تواند تأمین آب جمعیت قابل توجهی را تحت تأثیر قرار دهد. حفر چاه جدید و ورود آن به مدار بهره‌برداری، امکان جبران این کاهش و ایجاد ظرفیت جدید برای شبکه آبرسانی را فراهم کرده است.

اکنون با بهره‌برداری از چاه جدید، ساکنان این دو روستا از آب شرب سالم و بهداشتی به صورت ۲۴ ساعته برخوردار هستند و مشکل تنش آبی آنها برطرف شده است. این پروژه همچنین بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای تداوم خدمات آبرسانی در منطقه را تقویت کرده و ظرفیت تأمین آب شرب را افزایش داده است.

گامی برای استمرار خدمات آبرسانی

اجرای این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی و بهره‌برداری از چاه ۲۰۰ متری، ظرفیت تازه‌ای را به مجموعه منابع آبرسانی روستاهای گنجی و چمقلو افزوده است، برداشت ۱۳ لیتر آب در ثانیه از منبع جدید نیز امکان تأمین مستمر آب مورد نیاز یک هزار و ۲۱۵ نفر از ساکنان این دو روستا را فراهم کرده است.

رفع تنش آبی در این دو روستا را می‌توان نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرایی برای جایگزینی منبع کم‌ظرفیت و تقویت شبکه آبرسانی دانست؛ اقدامی که با هدف تأمین یک نیاز اساسی مردم منطقه انجام شده و اکنون به بهره‌مندی ۴۱۱ اشتراک از آب شرب پایدار منجر شده است.

با ورود این منبع جدید به مدار، یکی از مشکلات مهم حوزه آب شرب در روستاهای گنجی و چمقلو برطرف شده و زمینه برای استمرار آبرسانی پایدار به جمعیت این دو روستا فراهم آمده است.

تداوم چنین طرح‌هایی و تقویت منابع تأمین آب می‌تواند نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه‌های روستایی و کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر افت منابع آبی داشته باشد.