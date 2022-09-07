به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «جاذبه» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا صابونی و اجرای حامد عسکری امشب چهارشنبه ۱۶ شهریور، میزبان امیرحسین صادقی، فرزند مرحوم حبیب‌الله صادقی هنرمند فقید انقلابی در عرصه هنرهای تجسمی است.

فردا پنجشنبه ۱۷ شهریور مصادف با چهلمین روز از درگذشت مرحوم صادقی است و امیرحسین صادقی در برنامه امشب به روایت داستان زندگی پدرش می‌پردازد و از خلق آثار هنری آن مرحوم صحبت می‌کند. توضیح در مورد آخرین اثر زنده‌یاد صادقی و هدیه این اثر به حسن روح‌الامین از دیگر موضوعاتی است که در برنامه امشب مطرح خواهد شد.

زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی هنرمند نقاش، استاد، منتقد هنری و رییس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر و عضویت پیوسته آن فرهنگستان را داشت. ریاست موزه هنرهای معاصر تهران از مهمترین سوابق مدیریتی او به حساب می‌آید. این هنرمند، صبح چهارشنبه (پنجم مرداد ماه) سال جاری، در سن ۶۵ سالگی بر اثر بیماری قلبی دار فانی را وداع گفت.

«جاذبه» کاری از شبکه افق و مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است که هرشب ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.