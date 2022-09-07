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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۴۷

روایت هدیه زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی به حسن روح‌الامین در «جاذبه»

روایت هدیه زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی به حسن روح‌الامین در «جاذبه»

امیرحسین صادقی پسر مرحوم حبیب‌الله صادقی، با فرا رسیدن چهلمین روز از درگذشت این هنرمند فقید در عرصه هنرهای تجسمی، امشب مهمان نوزدهمین برنامه «جاذبه» از شبکه افق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «جاذبه» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا صابونی و اجرای حامد عسکری امشب چهارشنبه ۱۶ شهریور، میزبان امیرحسین صادقی، فرزند مرحوم حبیب‌الله صادقی هنرمند فقید انقلابی در عرصه هنرهای تجسمی است.

فردا پنجشنبه ۱۷ شهریور مصادف با چهلمین روز از درگذشت مرحوم صادقی است و امیرحسین صادقی در برنامه امشب به روایت داستان زندگی پدرش می‌پردازد و از خلق آثار هنری آن مرحوم صحبت می‌کند. توضیح در مورد آخرین اثر زنده‌یاد صادقی و هدیه این اثر به حسن روح‌الامین از دیگر موضوعاتی است که در برنامه امشب مطرح خواهد شد.

زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی هنرمند نقاش، استاد، منتقد هنری و رییس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر و عضویت پیوسته آن فرهنگستان را داشت. ریاست موزه هنرهای معاصر تهران از مهمترین سوابق مدیریتی او به حساب می‌آید. این هنرمند، صبح چهارشنبه (پنجم مرداد ماه) سال جاری، در سن ۶۵ سالگی بر اثر بیماری قلبی دار فانی را وداع گفت.

«جاذبه» کاری از شبکه افق و مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است که هرشب ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.

کد مطلب 5584366
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مرحوم صادقی یکی ازمدیران متعهد این مملکت بود که با اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی کار می کرد.هنرمند ایدئولوژیک و معتقد واستاد دانشگاه بود و از باورهای خودش دفاع می کرد. حالا چطور شده که این باورها درخور پسرش نبوده و پسرش برای درس وزندگی اروپارو به همین کشوری که پدرش در ساختنش سهم داشته ترجیح داده؟!!

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