۱۸ روستای تویسرکان با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری چهارشنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تویسرکان بیان کرد: سد خرمرود زمستان امسال آبگیری می‌شود که سدها برای استفاده سطحی و روان آب‌ها است.

وی بابیان اینکه منابع زیرزمینی ۸۳ درصد از آب شرب، صنعت را تأمین می‌کند، خاطرنشان کرد: ۸۹.۵ درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی و ۵۶ درصد کشاورزی شهرستان باغات است که با زندگی مردم گره خورده است.

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه این موضوع نیازمند مدیریت و صرفه جویی و استفاده از آبیاری نوین است، اضافه کرد: اگر برای حفر چاه کنتور نصب و میزان برداشت در پروانه مشخص شود، کشاورز خود را ملزم به برداشت همان قدر می‌داند و برای بهره وری بیشتر برنامه ریزی می‌کند.

افشاری با تاکید بر اینکه شهرستان تویسرکان در آبیاری نوین جز شهرستان‌های پیشرو است، تصریح کرد: جایی که شرایط استفاده از لوله برای انتقال وجود دارد انجام شود تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مردمی کردن صرفه جویی یک اصل است، متذکر شد: ما یک کشور خشک هستیم و سرمایه اصلی ما همین آب‌های زیر زمینی است که همه باید نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشیم و در استفاده بهینه دقت کنیم.

این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: اگر بین آب شرب، صنعت و کشاورزی محدودیت بود، اولویت اول شرب، بعد صنعت و بعد کشاورزی است که در این راستا برنامه‌ای که از فروردین شروع کرده‌ایم همچنان ادامه دارد.

افشاری با اشاره به اینکه حتی اگر پاییز خشک هم داشته باشیم نیاز به جیره بندی نیست ولی فرهنگ سازی برای مصرف بهینه توسط مردم از الزامات است، تشریح کرد: تعداد ۳۹ حلقه چاه با آبدهی ۱۰ لیتر بر ثانیه و ۳۵ حلقه چاه با آبدهی ۵ لیتر بر ثانیه چاه‌های عمیق و غیرمجاز مورد استفاده در شهرستان وجود دارد که در اولویت اول و دوم انسداد قرار دارند.

فرماندار تویسرکان افزود: چاه‌های متعلق به قبل از سال ۱۳۸۵ است و بر اساس قانون می‌تواند به آنها مجوز داد و چاه‌های غیرمجاز حفر شده در حاشیه رودخانه‌ها، قنوات و رودخانه‌ها نیز در اولویت سوم انسداد وجود دارد.

افشاری تصریح کرد: مردم در مقابله و سو استفاده‌ای که متخلفین در حفر چاه و برداشت آب انجام می‌دهند، اقدام کنند.

فرماندار تویسرکان با تاکید بر اینکه در حال حاضر، تعداد ۱۸ روستای این شهرستان با تانکر آبرسانی می‌شوند، گفت: تعدادی دیگر هم دارای تنش آبی هستند و در بالادست سرابی با کسانی که به صورت غیرمجاز برداشت آب دارند، برخورد می‌شود.

وی یادآور شد: پس از این اقدامات، آب با کمک بسیج، نیروهای محلی، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی آب به حوزه سد برگشت خواهد شد.