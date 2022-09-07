به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، رضا جدیدی درباره وضعیت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی اظهار کرد: اکنون در موضوع اکتشاف سنگ‌های قیمتی اهتمام جدی شکل گرفته و در استان خراسان جنوبی ۲۰ عنوان ردپا و اندیس‌هایی از کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در مساحتی ۱۵ هزار کیلومترمربعی یافت شده است و در استان کردستان نیز انتظار چنین یافته‌ای را داریم.

وی با اشاره به این‌که در حدود ۳۰ سال گذشته طبق گزارش‌های ثبت شده ردپای اندیس‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مشاهده می‌شد، افزود: در حال حاضر دقت ما در مقایسه با گذشته نسبت به نقشه‌های یک صد هزارم ۲.۵ تا چهار برابر شده است که بر همین اساس، هدف‌ها در حوزه‌های سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، معادن فلزی و غیرفلزی و مواد راهبردی دقیق‌تر خواهند شد و انتظار داریم بازه زمانی هر طرح تحول که ۱۰ تا ۱۲ ماه طول می‌کشید، کوتاه‌تر شود.

جدیدی درباره ظرفیت‌های این نوع از سنگ‌ها تصریح کرد: سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از جهت استخراج و فرآوری می‌توانند در بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها و مناطق کمتر برخوردار به عنوان پایلوت طرح‌های توسعه‌ای باشند و افراد مختلف بهره‌برداری، فرآوری و تراش آن را با توجه به زمان کمتری که در مقایسه با بقیه مواد فلزی و غیرفلزی نیاز دارند، انجام دهند.

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، همچنین به وضعیت تراش و فرآوری این سنگ‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: تراش و فرآوری سنگ‌های قیمتی در دنیا روش‌های پیچیده‌ای دارد و هزینه‌بر است.

وی خاطرنشان‌کرد: ارزش افزوده کانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی در مرحله فرآوری و تراش آن است که در بعضی مواقع ارزش افزوده این سنگ‌ها می‌تواند تا یک‌هزار درصد افزایش یابد که در این حوزه کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد.

نیاز به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان در فعالیت‌های زمین‌شناسی

جدیدی همچنین درباره همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با شرکت‌های دانش بنیان گفت: با توجه به شعار سال، این سازمان از گذشته کارگروه تعامل با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه مشارکت در فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی را تشکیل داده است.

وی بیان کرد: ما به وجود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف اکتشاف، آزمایشگاه‌های زمین‌شناسی اکتشافی، ژئوفیزیک هوایی، استفاده از متخصصان مستقر در شرکت‌های دانش‌بنیان در بحث تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و همچنین بهره‌گیری از روش‌های جدید موجود در شرکت‌ها نیاز داریم.

جدیدی تصریح کرد: همچنین در اکتشافات ذخایر معدنی، سپس در حوزه تکمیل چرخه اکتشاف، روش‌های بهره‌برداری بهینه و فرآوری سنگ‌های قیمتی نیاز به همکاری با این شرکت‌ها داریم.