به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های سینمایی «وزن بودن» به تهیه‌کنندگی محمد نشاط، کارگردانی محمد اسدنیا و نویسندگی علی‌اصغری آقاباقری، «درخت نورد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ژکان و نویسندگی محسن سراجی و علی ژکان، «پس از عاشقی» به تهیه‌کنندگی حسن امجدی مقدم، کارگردانی و نویسندگی محمد علی صفورا، «روی زمینه قرمز» به تهیه‌کنندگی بهروز نشان و کارگردانی و نویسندگی آرش انیسی، «چیزهایی که می‌کشی» به تهیه‌کنندگی نیکی کریمی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا خاتمی پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.