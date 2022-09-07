وال استریت: در شورای حکام قطعنامه ای علیه ایران صادر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در پیامی توئیتری از عدم صدور قطعنامه علیه ایران در نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

بر اساس این گزارش، خبرنگار وال استریت در توئیتی گفت که در جلسه هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نیست قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود.

این در حالی است که «رافائل گروسی» دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در گزارشی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، ادعا کرد: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر از حد مجاز (تعیین شده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام) فراتر رفته است.

در گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو که به دست رویترز رسیده، ادعا شده است: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا ۶۰ درصد، نزدیک به درجه تسلیحاتی، بسیار بالاتر از مقداری است که برای یک بمب اتمی کافی است.

این گزارش مدعی است: اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد و در قالب هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) ایران تخمین زده می‌شود که از آخرین گزارش فصلی آژانس که در ۳۰ ماه می سال جاری منتشر شد، ۱۲.۵ کیلوگرم افزایش داشته و به ۵۵.۶ کیلوگرم رسیده است.

همزمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی مانند فصول گذشته، گزارش دومی را نیز منتشر کرد که در آن ادعا شده است: ایران هنوز پاسخ‌ های معتبری درباره منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در ۳ سایت اعلام‌ نشده که به نظر می‌ رسد عمدتاً قدیمی هستند و آژانس سال‌ هاست در حال بررسی آن‌ هاست، ارائه نکرده است!