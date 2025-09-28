زمین تا چند سال دیگر اورانیوم دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، میخاییل چوداکوف، معاون دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: ذخایر شناخته شده اورانیوم در جهان برای تأمین نیاز نیروگاه های هسته ای تا پایان قرن جاری کافی هستند و البته در این مسیر اصلی ترین شاخص تعیین کننده قیمت این حامل انرژی و هزینه استخراج آن است.

وی گفت: در استفاده از اورانیوم همه چیز بستگی به قیمت دارد و بعید است طی چند دهه آینده اتفاق خاص یا مشکل جدی رخ دهد. ممکن است یک طرف اورانیوم را با یک قیمت و یک کشور دیگر با یک قیمت دیگر استخراج کند.

چوداکوف گفت: شما می توانید هر جایی اورانیوم برداشت کنید اما چیزی که مهم و تعیین کننده است نسبت هزینه به کیلووات ساعت اورانیوم تولیدی است و نکته مهم این است که این هزینه ارزان نخواهد بود و در هر نقطه متفاوت از نقطه دیگر است.

معاون دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین تأکید کرد: به اعتقاد من شرایط در تولید و تأمین اورانیوم تا پایان قرن کنونی به طور معمولی و عادی پیش خواهد رفت.

وی معتقد است که ذخایر اورانیوم به طور دوره به دوره در زمین کشف می شود و با گذشت زمان میزان ذخایر اورانیوم کشف شده در جهان در حال افزایش است.

چوداکوف ادامه داد: ما در حال اکتشاف اورانیوم با استفاده از روش های مناسب هستیم و من فکر نمیکنم بحران خاصی در این زمینه در آینده رخ دهد.

