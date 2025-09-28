  1. اقتصاد
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

زمین تا چند سال دیگر اورانیوم دارد؟

معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ذخایر شناخته شده اورانیوم در جهان برای تأمین نیاز نیروگاه های هسته ای تا پایان قرن ۲۱ کفایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، میخاییل چوداکوف، معاون دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: ذخایر شناخته شده اورانیوم در جهان برای تأمین نیاز نیروگاه های هسته ای تا پایان قرن جاری کافی هستند و البته در این مسیر اصلی ترین شاخص تعیین کننده قیمت این حامل انرژی و هزینه استخراج آن است.

وی گفت: در استفاده از اورانیوم همه چیز بستگی به قیمت دارد و بعید است طی چند دهه آینده اتفاق خاص یا مشکل جدی رخ دهد. ممکن است یک طرف اورانیوم را با یک قیمت و یک کشور دیگر با یک قیمت دیگر استخراج کند.

چوداکوف گفت: شما می توانید هر جایی اورانیوم برداشت کنید اما چیزی که مهم و تعیین کننده است نسبت هزینه به کیلووات ساعت اورانیوم تولیدی است و نکته مهم این است که این هزینه ارزان نخواهد بود و در هر نقطه متفاوت از نقطه دیگر است.

معاون دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین تأکید کرد: به اعتقاد من شرایط در تولید و تأمین اورانیوم تا پایان قرن کنونی به طور معمولی و عادی پیش خواهد رفت.

وی معتقد است که ذخایر اورانیوم به طور دوره به دوره در زمین کشف می شود و با گذشت زمان میزان ذخایر اورانیوم کشف شده در جهان در حال افزایش است.

چوداکوف ادامه داد: ما در حال اکتشاف اورانیوم با استفاده از روش های مناسب هستیم و من فکر نمیکنم بحران خاصی در این زمینه در آینده رخ دهد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

