بازداشت ۸ تروریست داعشی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الأخبار، منابع لبنانی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور یک گروه ۸ نفره از تروریست های داعش را که از آمریکای لاتین مدیریت می شده است، بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی لبنان موفق شدند این تروریست ها را در چند عملیات در «بقاع غربی» واقع در جنوب غرب لبنان، دستگیر کنند.

بر همین اساس، یک منبع امنیتی اعلام کرد که در این گروه تروریستی، سه عضو جزء نفرات اصلی داعش بوده‌اند که برای حمله به مقرهای ارتش لبنان و چند هدف دیگر در این کشور برنامه‌ریزی کرده بودند، پنج عضو دیگر نیز جزء افرادی بوده‌اند که عناصر داعشی آنها را برای انجام مأموریت جذب کرده بودند.

به نوشته الاخبار، اکثر این تروریست ها تابعیت لبنانی داشته‌اند؛ اما یکی از آنها فرد مهاجری بوده است که در آمریکای لاتین سکونت داشته است.

بر اساس این گزارش، عضو اصلی و ساکن آمریکای لاتین با یکی از دوستان خود در لبنان که عضو گروه تروریستی داعش بوده است، از طریق شبکه اجتماعی «تلگرام» ارتباط برقرار کرده و از او خواسته است تا گروهکی برای انجام عملیات علیه ارتش لبنان و سایر بخش های لبنان انجام دهد.

بر همین اساس، اعضای این گروهک با در اختیار داشتن تصاویر هوایی از مقرهای ارتش لبنان و دریافت آموزش‌های لازم، قصد اجرای عملیات خرابکارانه در لبنان داشتند؛ اما ارتش لبنان پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم، اعضای این گروهک تروریستی را بازداشت کرده است.