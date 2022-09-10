خبرگزاری مهر - گروه استانها: از ابتدای مردادماه تاکنون ۱۸ هزار و ۹۵ زائر پاکستانی از طریق ۲ مرز میرجاوه و ریمدان وارد سیستان و بلوچستان شدهاند و از این تعداد ۹ هزار و ۵۹۳ زائر از طریق پایانه مرزی ریمدان شهرستان دشتیاری و هفت هزار و ۲۲۶ زائر از طریق پایانه مرزی شهرستان میرجاوه وارد استان شدهاند که عمدتاً به دلیل مسدود بودن مرزها توسط اتوبوس عازم مشهد و قم شدهاند.
در حال حاضر به همت دستگاههای مختلف و گروههای مردمی امکانات لازم برای رفاه حال زائران پاکستانی در سیستان و بلوچستان فراهمشده است.
از ماهها قبل برنامهریزیها برای ورود زائران اربعین از ۲ مرز ریمدان و میرجاوه انجامگرفته و زیرساختهای لازم بهویژه مرز ریمدان احداثشده بود.
سخنگوی ستاد اربعین سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه امسال مرز ریمدان در جنوب استان برای نخستین بار برای ورود زائران تعیینشده، تصریح کرد: میزان ورودی زائران پاکستانی از طریق پایانه مرزی میرجاوه نسبت به مدت مشابه آخرین مرحله ورود پیش از شیوع بیماری کرونا حدود ۸۰ درصد کاهش داشته که علت اصلی آن وقوع سیل در این کشور است.
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