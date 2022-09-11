کووید ۱۹ باعث بروز فیبریلاسیون دهلیزی در برخی بیماران می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این مطالعه نشان داد که داشتن فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارستان با حوادث قلبی عمده و همچنین اقامت طولانی‌تر در بیمارستان و نیاز بیشتر به مراقبت‌های ویژه و لوله‌گذاری همراه بود. حدود ۴۵ درصد از این بیماران در حالی که در بیمارستان بودند جان خود را از دست دادند.

دکتر «جاناتان پیچینی» از دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، گفت: «در سال ۲۰۰۱، کارشناسان پیش‌بینی کردند که تعداد آمریکایی‌هایی که مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هستند تا سال ۲۰۵۰ دو برابر می‌شود. حال ممکن است وضعیت پس از همه‌گیری کووید ۱۹ وخیم‌تر شود.»

پیچینی در بیانیه خبری انجمن قلب آمریکا اعلام کرد: «تحقیقات نشان می‌دهد که فیبریلاسیون دهلیزی احتمالاً بر افراد بیشتری تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تعداد بیشتری را در معرض خطر سکته مغزی و نارسایی قلبی بیش از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، قرار دهد».

فیبریلاسیون دهلیزی که ضربان قلب نامنظم است می‌تواند منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی و سایر عوارض مرتبط با قلب شود.