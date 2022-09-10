ائتلاف متجاوز سعودی ۹۷ بار آتش بس یمن را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، یک منبع در اتاق عملیات یمن اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۷ بار آتش بس اعلام شده از جانب سازمان ملل متحد را در یمن نقض کرد.

بر اساس اعلام منبع مذکور، موارد نقض آتش بس شامل پرواز پهپادهای جاسوسی، حملات توپخانه ای و شلیک گلوله بوده است.

در خبر دیگر مربوط به یمن اینکه «احمد عبدالله دارس» وزیر نفت یمن تاکید کرد که ائتلاف متجاوز همچنان پنج کشتی حامل سوخت را برغم بازرسی آنها و دریافت مجوز سازمان ملل متحد توقیف کرده است.

وی تاکید کرد که راهزنی و توقیف کشتی های سوخت از سوی ائتلاف متجاوزان، فرار از عمل به بندهای آتش بس به منظور افزودن بر رنج ها و مشکلات ملت یمن است.

وزیر نفت یمن ادامه داد: این اقدامات ظالمانه و و رفتارهای غیر انسانی تلاش آشکاری از سوی کشورهای متجاوز برای اجرای آتش بسی است که با نظارت سازمان ملل متحد برقرار شده است.

گفتنی است، عربستان سعودی از فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد. برخلاف انتظار سعودی‌ها، حملات آنها به سپر محکم مقاومت ملت یمن برخورد کرد و بعد از هفت سال پایداری و ضربات دردناک یمنی‌ها به عمق اراضی عربستان، به ویژه تأسیسات آرامکو، ریاض به ناچار تن به آتش بس به امید خروج از باتلاق جنگ یمن داد.