به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز شنبه، در ادامه پیگیریهای مستمر خود از آخرین وضعیت زائران اربعین حسینی، با استاندار ایلام، درباره روند تردد زائران از مرز بینالمللی مهران به شکل تلفنی گفتگو کرد.
رئیس جمهور در این گفتگو از آخرین وضعیت خدمترسانی به زائران اربعین اباعبدالله الحسین (ع) در استان ایلام و مرز بینالمللی مهران مطلع شد و بر رفع مشکلات و تسریع در خدماترسانی به زوار تاکید کرد.
رئیسی با تاکید بر رعایت شأن و منزلت زائران، از استاندار ایلام خواست همه امکانات لازم برای تسهیل در تردد زائران به کار گرفته شود.
حسن بهرامنیا استاندار ایلام نیز در این گفتگو، گزارشی از آخرین وضعیت خدماترسانی به زائران اربعین، اقدامات انجام شده برای تسهیل و روانسازی تردد زوار و نیز خدمات و تسهیلات فراهم شده در استان و مرز بینالمللی مهران برای عبور ایمن و آسان زائرین از مرز ارائه داد.
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