به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در رأس هیأتی از جمهوری اسلامی ایران متشکل از حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و زهرا رشید بیگی، رئیس گروه مسیحیت ارتدکس و پروتستان مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به قزاقستان سفر می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن حضور در کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در روزهای (۲۲ تا ۲۴ شهریورماه)، به منظور هم افزایی و همبستگی و یافتن راهکار مناسب برای حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با برخی نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف دیدار می‌کند.

وی علاوه بر دیدارهای رسمی و بازدید از مراکز علمی و فرهنگی قزاقستان، با هماهنگی رایزنی فرهنگی کشورمان در خصوص توسعه روابط فرهنگی و اجرایی شدن توافقات و تفاهمات فرهنگی دو کشور با مقامات قزاقستان، تبادل نظر خواهد کرد.

شایان ذکر است، کنگره هفتم رهبران ادیان جهانی و سنتی، ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه جاری با حضور پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، احمد الطیب، شیخ الازهر مصر، کیریل، اسقف اعظم روسیه، ارباش، رئیس سازمان دیانت ترکیه و الله شکور پاشازاده، رئیس اداره مسلمانان قفقاز و سایر نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف برگزار می‌شود.

در این‌اجلاس، بیش از ۱۳۰ رئیس هیأت از ۶۰ کشور جهان از جمله نمایندگانی از اسلام، مسیحیت، یهودیت، شینتوئیسم، بودایی، زرتشتی، هندوئیسم و سایر ادیان حضور خواهند داشت.