به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی ضمن بازدید سرزده از محاکم تجدید نظر این استان، در جریان نحوه رسیدگی، آمار ورودی پرونده و آرا صادره از این شعب قرار گرفت.

در جریان این بازدید که رئیس محاکم تجدیدنظر استان نیز حضور داشت، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن دیدار صمیمانه و رو در رو با قضات و کارکنان شعب تجدید نظر، دستورات لازم را به منظور تسریع در روند رسیدگی‌ها و رفاه حال مراجعین صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین طی سخنانی نقش محاکم تجدیدنظر را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و گفت: شعب تجدیدنظر با ارائه نظرات تخصصی و صدور آرا متقن و با رویکرد نظارتی و هدایتی در فرآیند دادرسی نقش بسیار تأثیرگذاری دارند.

قهرمانی با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم مسأله بسیار مهمی برای ما است، گفت: به این منظور ضرورت دارد رسیدگی سریع و با کیفیت به پرونده‌های موجود مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر تکریم ارباب رجوع، تلاش مضاعف در احقاق حق و ارائه پاسخ مطلوب به مردم تأکید کرد.

شایان ذکر است: رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید با برخی از مراجعین محاکم تجدیدنظر این استان دیدار و گفت‌وگو نمود و پس از استماع درخواست‌های آنان، دستورات لازم را به منظور رسیدگی به موارد مطرح شده صادر کرد.