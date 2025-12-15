بازدید سرزده رئیس کل دادگستری هرمزگان از محاکم تجدیدنظر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، ضمن بازدید سرزده از محاکم تجدید نظر این استان، در جریان نحوه رسیدگی، آمار ورودی پرونده و آرا صادره از این شعب قرار گرفت.

در جریان این بازدید که معاون رئیس کل دادگستری هرمزگان و سرپرست محاکم تجدیدنظر استان نیز حضور داشت، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن دیدار صمیمانه و رو در رو با قضات و کارکنان شعب تجدید نظر، دستورات لازم را به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضائی و رفاه حال مراجعین صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین طی سخنانی نقش محاکم تجدیدنظر را در مجموعه دستگاه قضائی، بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و گفت: شعب تجدیدنظر با ارائه نظرات تخصصی و صدور آرای متقن و با رویکرد نظارتی و هدایتی در فرآیند دادرسی نقش بسیار تأثیرگذاری دارند.

قهرمانی همچنین بر لزوم نظارت جدی محاکم تجدید نظر بر مراجع بدوی و در صورت نیاز، ارائه تذکرات لازم تأکید کرد.

وی همچنین ضرورت ثبت و ابلاغ فوری آرای انشا شده در محاکم تجدیدنظر را در مهلت قانونی به منظور جلوگیری از تلف شدن فرصت و هرگونه سواستفاده احتمالی مورد تأکید قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رعایت مواعد قانونی و دقت در مورد اخذ تصمیمات و کیفیت روند تحقیقات، رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را از موارد حائز اهمیت در عملکرد محاکم تجدید نظر عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان این بازدید ضمن ابراز خرسندی از عملکرد محاکم تجدید نظر استان، گفت: خوشبختانه محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان هم به لحاظ زمان رسیدگی و هم از لحاظ تراکم مراجعین در وضعیت خوبی هستند که این موضوع قابل تقدیر است.

شایان ذکر است: رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید ضمن دیدار و گفت‌وگو با برخی از مراجعین محاکم تجدیدنظر استان پس از استماع درخواست‌های آنان، دستورات لازم را به منظور رسیدگی به موارد مطرح شده صادر کرد.