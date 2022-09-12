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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۵۳

کشتی قهرمانی جهان - صربستان

محمدرضا گرایی به مدال نقره رسید/ کشتی فرنگی در حسرت طلا

محمدرضا گرایی به مدال نقره رسید/ کشتی فرنگی در حسرت طلا

نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران با شکست در دیدار فینال رقابتهای قهرمانی جهان به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان دوشنبه شب در شهر بلگراد برگزار شد که طی آن محمدرضا گرایی به مصاف ماته نمس از صربستان رفت. گرایی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد و مدال نقره گرفت.

محمدرضا گرایی روز گذشته پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به با نتجیه ۹ بر صفرامانتور اسماعیل اف از قرقیزستان را مغلوب کرد و سپس با نتیجه ۵ بر صفر هان سو ریو دارنده مدال طلای جهان از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید. گرایی دراین مرحله با نتیجه ۸ بر صفر جانی ختسوریانی از گرجستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

کد مطلب 5588000

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    نظرات

    • مادستان IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
      5 0
      پاسخ
      به امید خدا سالهای اینده اخر دنیا که نیست انها هم زحمت کشیده اند.

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