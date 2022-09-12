رشد بی سابقه مجلات علوم پزشکی در نمایه بین المللی «اسکوپوس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با بیان این خبر گفت: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۵ مجله طی فرآیند داوری و ارزیابی در کمیتههای تخصصی موفق به اخذ نمایه Scopus شدند.
وی خاطرنشان کرد: کل مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت بالغ بر ۴۶۴ عنوان است که ۹۵ عنوان مجله با نمایه ISI/ESCI و ۷۸ عنوان مجله با نمایه Pubmed/Medline و بقیه با سایر نمایهها به ثبت رسیده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بر اهمیت تامین زیرساختهای لازم برای توسعه نشریات علوم پزشکی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با رویکرد تحقق شعار سال و همینطور توجه به تحقیقات کاربردی و مسئله محور مورد بازبینی قرار گرفته است و طی جلسات متعدد اعضای جدید کمیسیون نشریات نیز انتخاب شدند.
وی یادآور شد: نگاهداری و تداوم انتشار نشریات تخصصی کاری دشوار و نیازمند تبحر و تخصص است.
پناهی افزود: در وهله نخست به نظر میرسد مسئولیت محوری کمیسیون نشریات علوم پزشکی بررسی درخواست متقاضیان راهاندازی نشریات علمی و پژوهشی است ولی به منظور اطمینان از تداوم فعالیت نشریهها باید صلاحیت و رتبه علمی و پژوهشی درخواست کنندگان، سردبیر و تیم تحریریه نیز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تصمیم آخرین نشست کمیسیون مبنی بر ایجاد کمیتههای تخصصی جهت انتخاب سردبیران اظهار داشت: اهمیت کمی و کیفی نشریات علمی و اثرگذاری آنها بر روند رشد و شتاب علمی علوم پزشکی کشور بر کسی پوشیده نیست.
معاون وزیر بهداشت گفت: توجه به کیفیت نشریات پربازدید و کنترل کمی آنها، ارزیابی مدون و دوره ای علمی و کیفی نشریاتی که پیشتر موفق به اخذ مجوز شدهاند و همچنین بررسی نشریات تازه تاسیس از جمله موارد حایز اهمیتی است که انتظار میرود با اساسنامه جدید در صدر فهرست اولویتهای کمیسیون قرار گیرد.
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