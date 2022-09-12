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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۴۷

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد:

رشد بی سابقه مجلات علوم پزشکی در نمایه بین المللی «اسکوپوس»

رشد بی سابقه مجلات علوم پزشکی در نمایه بین المللی «اسکوپوس»

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از رشد بی سابقه مجلات در نمایه بین المللی ‌Scopus در دوره یکساله عملکرد معاونت در دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با بیان این خبر گفت: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۵ مجله طی فرآیند داوری و ارزیابی در کمیته‌های تخصصی موفق به اخذ نمایه ‌Scopus شدند.

وی خاطرنشان کرد: کل مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت بالغ بر ۴۶۴ عنوان است که ۹۵ عنوان مجله با نمایه ISI/ESCI و ۷۸ عنوان مجله با نمایه Pubmed/Medline و بقیه با سایر نمایه‌ها به ثبت رسیده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بر اهمیت تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه نشریات علوم پزشکی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با رویکرد تحقق شعار سال و همینطور توجه به تحقیقات کاربردی و مسئله محور مورد بازبینی قرار گرفته است و طی جلسات متعدد اعضای جدید کمیسیون نشریات نیز انتخاب شدند.

وی یادآور شد: نگاهداری و تداوم انتشار نشریات تخصصی کاری دشوار و نیازمند تبحر و تخصص است.

پناهی افزود: در وهله نخست به نظر می‌رسد مسئولیت محوری کمیسیون نشریات علوم پزشکی بررسی درخواست متقاضیان راه‌اندازی نشریات علمی و پژوهشی است ولی به منظور اطمینان از تداوم فعالیت نشریه‌ها باید صلاحیت و رتبه علمی و پژوهشی درخواست کنندگان، سردبیر و تیم تحریریه نیز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تصمیم آخرین نشست کمیسیون مبنی بر ایجاد کمیته‌های تخصصی جهت انتخاب سردبیران اظهار داشت: اهمیت کمی و کیفی نشریات علمی و اثرگذاری آنها بر روند رشد و شتاب علمی علوم پزشکی کشور بر کسی پوشیده نیست.

معاون وزیر بهداشت گفت: توجه به کیفیت نشریات پربازدید و کنترل کمی آنها، ارزیابی مدون و دوره ای علمی و کیفی نشریاتی که پیشتر موفق به اخذ مجوز شده‌اند و همچنین بررسی نشریات تازه تاسیس از جمله موارد حایز اهمیتی است که انتظار می‌رود با اساسنامه جدید در صدر فهرست اولویت‌های کمیسیون قرار گیرد.

کد مطلب 5588115

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