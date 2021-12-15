به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نشست ارائه گزارش کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با حضور دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر علی اکبری ساری دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی و دکتر علی علیزاده مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه باید مجلات متناسب با نیاز جامعه علمی و در جهت رفع مشکلات بهینه‌سازی شود، گفت: کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور باید برنامه عملکرد تدوین کند و با تعیین شاخص‌هایی که مبتنی بر زمانبندی‌ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است اقدام کند.

وی افزود: وجود چنین برنامه و شاخص‌هایی امکان بررسی و اندازه‌گیری عملکرد کمیسیون هم فراهم می‌شود.

پناهی با اشاره به اینکه باید وظایف به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور سپرده شود، گفت: به کمیسیون اختیارات و ابزارهای لازم جهت اعمال آنها داده خواهد شد تا طبق ملاحظات موجود عمل کنند و در مقابل انتظار پاسخگویی هم داریم.

وی ضمن تاکید بر نمایه کردن مجلات علوم پزشکی کشور در Scopus ، PubMed ، ISI، Google Scholar، ISC، Proquest، DOAJ گفت: باید امکان دسترسی محققان کشورمان به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی فراهم شود. در حال حاضر نه تنها مقالات در دسترس محققان نیست بلکه فرد نویسنده مقاله هم پس از چاپ آن در نشریات بین‌المللی باید نسخه نهایی را خریداری کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه نتایج تولید دانش باید در دسترس متخصصان و آحاد جامعه قرار گیرد، گفت: مقالات باید کاربردی و در راستای رفع نیاز جامعه باشد حتی در مواردی که نتایج تحقیقات جنبه عمومی دارد باید به اطلاع عموم جامعه هم رسانده شود. هر دو در جایگاه خود دارای اهمیت است.

در این نشست موضوعاتی مانند توجه به بحث اخلاق در انتشار، شفاف‌سازی مجلات به لحاظ عمومی و تخصصی، بازنگری مجدد و به روز شدن اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی، برگزاری مستمر جلسات کمیسیون نشریات حتی به صورت وبینار و غیرحضوری، اعطای رتبه علمی- پژوهشی و موافقت اصولی با حفظ استانداردها و رعایت شفافیت به گونه‌ای که رتبه‌ها با ارزش و کاربردی باشند و منجر به تغییر رفتار مجلات نیز شود به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

بازنگری در انتخاب اعضای کمیسیون و کمیته‌های تخصصی، مشخص کردن وزن کمیته‌های تخصصی جهت اعطای رتبه علمی- پژوهشی، تهیه و ایجاد نقشه راه برای مجلات و ماموریت‌محور بودن آنها، دانشگاه‌ها به صورت نظام‌مند و هدف‌مند اقدام به تاسیس نشریه جدید کنند و حمایت مالی و فنی از نشریات دانشگاهی به خصوص نشریات نمایه شده از دیگر نکات مطرح شده در این نشست بود.