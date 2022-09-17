به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید امیر محمدیپور بعد از ظهر امروز شنبه در آئین عزاداری اربعین حسینی که در ندامتگاه ماهشهر و با حضور مدیران و زندانیان این ندامتگاه برگزار شد، اظهار کرد: طبق فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) هرکس چهل حدیث یاد بگیرد و آن را به دیگران آموزش دهد، روز قیامت فقیه محشور خواهد شد چون کسی که چهل حدیث یاد گرفته به حدیث علاقمند شده و احادیث معصومیان نیز راه و رسم صحیح زندگی را برایش روشن خواهد ساخت.
وی اضافه کرد: دلیل تاکید معصومان (ع) بر زیارت اربعین این است که کسی که چهل روز با امام حسین (ع) و زیارت و مجلس او انس گرفت، دیگر از امام جدا نخواهد شد و این سعادت ابدی است.
امام جمعه ماهشهر تاکید کرد: باید سعی کنیم از جوانی به اعمال صالح عادت کنیم وگرنه کسی که به خیانت، دزدی و دروغ عادت کرد، این زشتیها جز ذات او خواهند شد.
وی گفت: لازم است انسان چند روز ناقابل دنیا را زحمت بکشد و خود را به کارهای شایسته عادت دهد.
به گزارش مهر، این مراسم با نوحهخوانی و مرثیهسرایی مداحان و ذاکرین اهل بیت و روضهخوانی حجتالاسلام محمدیپور برگزار شد.
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