موافقت دولت با ورود و ترخیص یک هزار دستگاه آمبولانس

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور هیئت وزیران با ورود و ترخیص یک هزار دستگاه آمبولانس مورد نیاز سازمان اورژانس کشور موافقت کرد.

در راستای بهره مندی از خدمات خیرین و سایر سازمان‌های بین المللی برای تأمین تجهیزات و توزیع عادلانه آنها در مناطق کم برخوردار کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هدف بهبود ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و سلامت به شهروندان، هیئت وزیران با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر صدور مجوز برای ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تعداد یک هزار دستگاه آمبولانس اهدایی سازمان‌های بین المللی و خیرین جهت استفاده در پایگاه‌های اورژانس کشور، بدون رعایت شرایط مقرر در ضوابط فنی واردات خودرو و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی و معاف از مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، موافقت کرد.