خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جریان فوت «مهسا امینی» وارد فاز تازه‌ای شده و برخی با سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده، کمپین قرآن سوزی و پاره کردن آیات حجاب را آغاز کردند.

در این خصوص علمای اهل سنت کردستان ضمن محکومیت این اقدامات، تأکید کردند که شیعه و سنی با هوشیاری در مقابل این فتنه و مقابله با هتاکی دردناک به ساحت قرآن و مسلمانان مانع از پیشبرد اهداف این جریان مشکوک خواهند شد.

مخالفین و معاندین نظام به دنبال بهره برداری از حادثه مرگ مهسا امینی هستند

ماموستا هاشم نوری امام جمعه اهل سنت قروه در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن اقدام جریان‌های ضد انقلاب در آتش زدن آیه حجاب اظهار داشت: همواره ضد انقلاب به دنبال فرصت‌ها و موقعیت‌هایی در ایران اسلامی بوده تا از شرایط استفاده ابزاری داشته باشد.

وی افزود: تمامی مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی از حادثه رخ داده برای مرحومه مهسا امینی نگران و ناراحت هستند.

ماموستا نوری خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شخصاً دستور بررسی ابعاد این مسئله را صادر کرده و با دقت این حادثه مورد بررسی قرار می‌گیرد و باید این موضوع از طریق قانونی پیگیری شود.

امام جمعه اهل سنت قروه اظهار داشت: خانواده مرحومه مهسا امینی نباید اجازه دهند ضد انقلاب با سو استفاده از این مسئله به دنبال مصادره این موضوع به سود خود باشد چرا که مخالفین و معاندین نظام به دنبال بهره برداری از این مسئله هستند.

ماموستا نوری افزود: روحانیون استان کردستان خود را شریک غم این خانواده می‌دانند و اگر خطایی از کسی رخ داده باشد نباید این مسئله را به حساب اسلام گذاشت و یا این موضوع دستاویزی شود که به مقدسات بیش از ۲ میلیارد نفر انسان توهین و اهانت شود.

اقدام ضد انقلاب در به آتش کشیدن قرآن کریم به شدت محکوم است

ماموستا نوری اظهار کرد: دلسوزان انقلاب اسلامی که محب دین خدا و پیامبر اسلام هستند نباید اجازه دهند که کسی به کلام خدا اهانت نماید و یا با اقدام خود موجب زیر سوال رفتن امنیت کشور شود و باید با چنین افرادی قاطعانه برخورد کنند.

اغتشاش و هتک حرمت مقدسات دردی از آلام خانواده مهسا امینی دوا نمی‌کند

ماموستا آرمان بختیاری از علمای اهل سنت کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن سوزاندن قرآن مجید و همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی اظهار داشت: ایجاد اغتشاش، سوزاندن قرآن، به خیابان‌ها ریختن و شعار سر دادن دلسوزی برای خانواده مرحومه امینی نیست بلکه هدف این است که دشمن با این بهانه وارد عمل شده تا بدین شکل به اسلام و نظام ضربه وارد کند.

ماموستا بختیاری افزود: دشمن با سوءاستفاده از موضوع پیش آمده می‌خواهد تیشه به ریشه اسلام بزند لذا مردم انقلابی باید آگاه باشند و صف خود را از دشمنان انقلاب، افراد خائن و شرور که هدفشان از این قضایا صرفاً ضربه زدن به اساس اسلام، انقلاب و نظام است، جدا کنند.

وی خاطر نشان کرد: ما امنیت امروز کشورمان را به هیچ قیمتی از دست نخواهیم داد چرا که این امنیت ثمره از خود گذشتگی و خون جوانانی است که یک روز به قیمت جان خود آن را به یادگار گذاشتند.

ماموستا بختیاری گفت: دشمنان باید بدانند که با وجود مردم ولایت مدار ایران هرگز به اهداف شوم خود در مورد این انقلاب دست نخواهند یافت.

وی عنوان داشت: انقلاب ما بر پایه عدل و عدالت استوار است لذا مردم باید اجازه دهند تا دلایل مرگ مرحومه امینی از طریق قانونی پیگیری شود و با هتک حرمت به اسلام و قرآن آب در آسیاب دشمن نریزند.

اهل سنت تحرکات ساختارشکنانه و آتش زدن آیات حجاب در قرآن را به شدت محکوم می‌کند

ماموستا عبدالرحمن خدایی عالم برجسته اهل سنت استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با محکوم کردن سوزاندن آیات حجاب در قرآن به بهانه فوت مهسا امینی اظهار داشت: این کتاب آسمانی معجزه و از سوی خداوند متعال فرستاده شده است.

وی افزود: حجاب یک حکم قرآنی است و در آیات قرآن کریم زیباترین اوصاف در خصوص پوشاندن و حجاب برای زنان مطرح شده است.

ماموستا خدایی اظهار کرد: این چنین اقدامی فتنه برانگیز است و قطعاً شیعه و سنی با هوشیاری در مقابل این فتنه و مقابله با هتاکی دردناک به ساحت قرآن و مسلمانان مانع از پیشبرد اهداف این جریان مشکوک خواهند شد.

وی افزود: اهل سنت کردستان این تحرکات ساختارشکنانه را محکوم کرده و محکم پای اعتقادات خود زیر سایه پرچم غرور آفرین و سه رنگ سبز و سفید و قرمز که مزین به کلمه الله جل جلاله و لا اله الا الله است، می‌ایستند.

ماموستا خدایی اظهار داشت: مسئله مهسا امینی مسئله‌ای تلخ و نگران کننده است اما آشوب و خشونت و ایجاد رعب و وحشت با سوزاندن قرآن و تیشه بر ریشه زدن اسلام به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید با کسانی که به دنبال ایجاد چنین فضایی هستند، برخورد شود.

امام جمعه بانه خاطر نشان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی منتظر چنین حوادثی هستند تا با بزرگنمایی و دروغ پراکنی شرایط را ملتهب نشان دهند.

ماموستا خدایی افزود: انتظار می‌رود مردم نسبت به توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان هوشیاری به خرج داده و اجازه توطئه افکنی به دشمنان ندهند.