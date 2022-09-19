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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۱۴

سرپرست جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

واژگونی خودرو در محور میانراهان به کامیاران با ۲ فوتی و ۲ مصدوم

واژگونی خودرو در محور میانراهان به کامیاران با ۲ فوتی و ۲ مصدوم

کرمانشاه- سرپرست جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از وقوع سانحه رانندگی در محور میانراهان به کامیاران با ۲ فوتی و ۲ مصدوم خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته گزارش مرکز اورژانس مبنی بر واژگونی وانت نیسان در محور میانراهان به کامیاران روستای سید خانی به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیات پایگاه امداد و نجات مله ماس جمعیت هلال احمر شهرستان سنقروکلیایی به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای امدادی این جمعیت پس از رسیدن به محل حادثه با ارزیابی و انجام اقدامات کمک‌های اولیه یک نفر از مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند و ۲ فرد فوتی تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل شد.

کد مطلب 5592863

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