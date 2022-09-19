به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پژو ۲۰۶ صندوقدار یکی از پرتیراژترین محصولات ایران خودرو بوده که در سال ۱۳۸۶ با همکاری شرکت خودروسازی ایران خودرو و شرکت خودروسازی فرانسوی تولید و به بازار خودرو عرضه شد. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار یکی از پرفروش‌ترین خودروها در ایران محسوب می‌شود.

ایران خودرو این خودرو را در ۶ تیپ، (V۱۰)، (V۹)، (V۸)، (V۲) و (V۲۰) تولید کرده است. دو تیپ (V۲) و (V۱۰) دوگانه‌سوز هستند و مدل‌های دیگر بنزین مصرف می‌کنند. در ادامه مطلب به بررسی افزایش قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار در بازار می‌پردازیم.

خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار (SD)

مهم‌ترین خصوصیات ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار صفر، محصول پرطرفدار شرکت خودروسازی ایران خودرو عبارتند از:

حسگر پارک عقب

ترمز ضد قفل (ABS)

توزیع نیروی ترمز (EBD)

ترمز کمکی

ترمز دیسکی عقب

چراغ مه‌شکن جلو و عقب

چراغ مشایعت

فرمان هیدرولیک

سیستم صوتی با اسپیکرهای جلو و عقب

کنترل سیستم صوتی پشت فرمان

دو عدد کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو

تهویه اتوماتیک

صندلی راننده ۶ حالته دستی

صندلی سرنشین ۴ حالته دستی

صندلی عقب تاشونده دو تکه

روکش صندلی پارچه‌ای

آینه جانبی با تنظیم برقی

همانطور که در قسمت فوق ذکر کردیم، این مدل پژو یکی از خودروهای پرطرفدار در کشور بوده که تولید آن در سال ۱۴۰۰ توسط شرکت خودروسازی ایران خودرو متوقف شده است. قیمت ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار صفر در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته که در ادامه به بررسی دلایل افزایش قیمت پژو ۲۰۶ می‌پردازیم.

قیمت ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار صفر

امروزه در بازار خودرو شاهد افزایش هر روزه قیمت خودرو هستیم. یکی از این خودروهای پرفروش ایران خودرو به نام پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در سال‌های اخیر با افزایش قیمت زیادی روبه‌رو شده است. قیمت ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار صفر در شهریور ماه ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

بنابراین قیمت پژو ۲۰۶ در بازار خودرو روند صعودی داشته و نسبت به گذشته به بالاترین حد خود در بازار خودرو رسیده است. قیمت ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار صفر نیز مانند سایر خودروهای موجود در بازار خودرو، نوسان قیمتی زیادی داشته است.

بررسی افزایش قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار در بازار

یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی و افزایش قیمت خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار، کاهش تولید محسوب می‌شود. اگر خودروسازان تولید خودرو را افزایش ندهند، بازار خودرو به همین صورت باقی خواهد ماند.

فاکتور مهم دیگر که موجب گرانی خودرو شده، نرخ تورم است. با افزایش مکرر قیمت خودرو نظیر پژو ۲۰۶ صندوقدار در سال‌های اخیر، بهای کالاهای دیگر نیز افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین باید از تولید خودرو حمایت هوشمندانه شود.

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار صفر، نوسان نرخ ارز است. به گفته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو داخلی، نوسانات ارزی و ممنوعیت واردات خودرو بر افزایش قیمت خودرو تأثیر قابل توجهی داشته است.

همچنین براساس گفته‌های موتمنی؛ خودرو یک کالای مصرفی محسوب می‌شود اما با توجه به وضعیت تولید و عرضه خودرو به بازار و نوسان نرخ ارز در مبادلات، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آید.

فاکتور دیگری که در افزایش قیمت ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار صفر مؤثر است، امکانات و مزایای این خودروست. علاوه بر اینکه موجب افزایش قیمت این خودرو شده، تعداد طرفداران آن را نیز افزایش داده است. به همین دلیل اکنون یکی از پرفروش‌ترین خودروهای شرکت ایران خودرو محسوب می‌شود.

کلام آخر

بنا بر آنچه در مطلب قسمت فوق بیان کردیم، عواملی نظیر نرخ تورم، کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار، نوسان نرخ ارز، مسائل اقتصادی و امکانات پژو ۲۰۶ صندوقدار موجب افزایش قیمت این خودرو شده‌اند. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر از قیمت ماشین پژو ۲۰۶ صندوقدار می‌توانید با کارشناسان متخصص خودرو ۴۵ ارتباط برقرار کرده و اطلاعات لازم را از آنها دریافت کنید.

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