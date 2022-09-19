به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در اختتامیه بیستمین دوره رزم مقدماتی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش که صبح امروز (دوشنبه) در مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا برگزار شد، با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: به شهدای دفاع مقدس درود می‌فرستیم و آن روزهایی را که برای آزادی‌خواهان و حق‌طلبان دنیا که الگو و سرمشق‌آفرین است، گرامی می‌داریم.

وی در ادامه با اشاره به حضور افسرانی از «فراجا» در این دوره آموزشی عنوان کرد: امسال هم توفیق حضور جمعی از فراجا را در میان افسران ارتش داریم؛ فراجا یکی از بخش‌های خدوم، پرکار، سودمند و مفید برای ملت عزیز است.

وی ادامه داد: کارکنان فراجا به‌عنوان مدافعان امنیت و نظم اجتماعی، در جای جای این مملکت مشغول به خدمت به مردم هستند و ما قدردان این عزیزان هستیم.

امیر موسوی سپس با اشاره به خدمات و تلاش‌های سخت و شبانه‌روزی نیروهای کشوری و لشکری در ایام اربعین گفت: امسال حرکت بزرگ شبانه‌روزی را که ده‌ها برابر سال‌های گذشته در آن خدمت‌رسانی شد در عرصه اربعین حسینی شاهد بودیم که جای قدردانی و تشکر دارد.

وی بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی برابر قانون اساسی، مأموریت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و شما افسران و فرماندهان آینده، چنین ارتشی هستید و آماده‌اید این مأموریت بسیار مهم و حیاتی را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانید.

فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: تاریخ گواه است که پیشینیان ما با تمام توان و با توکل به خدا، بار سنگین مسئولیت خطیر پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی را برعهده گرفتند و در هشت سال دفاع مقدس از آن سربلند بیرون آمدند.

سرلشکر موسوی افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، هر روز بالنده‌تر، قوی‌تر و مقتدرتر به پیش می‌رود؛ این نظام، پرچم استقلال کشورمان را در جهان برافراشته کرده و تاکنون اجازه کوچک‌ترین اقدامی را علیه استقلال کشور به دشمن نداده است.

وی ادامه داد: با وجود تمامی تهدیدات و اقدامات خصمانه و جنگ تحمیلی هشت ساله و تهدیدات پس از آن از سوی دشمنان انقلاب اسلامی، حتی یک وجب از خاک پاک این کشور به دشمنان واگذار نشد و همان‌طور که تمامیت ارضی این کشور تاکنون حفظ شده است از این به بعد هم حفظ خواهد شد.

فرمانده کل ارتش اظهار داشت: حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی یعنی اینکه ارتش مأموریت خود را با کمک ملت و سایر نیروهای مسلح به بهترین نحو انجام داده و ارتش امروز سربلند است.

امیر موسوی عنوان کرد: گذشتگان شما در زمین، هوا و دریا جنگیدند و پایمردی کردند تا این پرچم برافراشته بماند و ملت بزرگ ایران سرافراز و سربلند مسیر تعالی و افتخار خود را طی کنند.

وی گفت: بیش از ۴۸ هزار نفر از مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران لباس شهادت را پوشیدند و ده‌ها هزار نفر نیز به افتخار جانبازی رسیدند و مابقی نیز از جوانان، پیشکسوتان، شاغلان و بازنشستگان بر سر پیمان خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و منتظرند تا با دستور فرمانده معظم کل قوا با پای سر، انجام وظیفه کنند.

فرمانده کل ارتش بیان کرد: کارکنان خدوم ارتش در همین لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز در زمین و آسمان ایران عزیز و عمق دریاها، از مرزهای زمینی، شرق، غرب و جنوب و شمال کشور تا مدار ۲۰ درجه در آب‌های آزاد مشغول پاسداری از این کشور هستند.

سرلشکر موسوی خطاب به افسران حاضر در میدان اظهار داشت: شما لباس پاسداری تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی را بر تن کرده‌اید و پوشیدن لباس سربازی ارتش اسلام، مبارکتان باد.

وی عنوان کرد: ایمان و فداکاری و شجاعت و ازخودگذشتگی پیش‌نیاز پا گذاشتن در این عرصه نورانی است که شما برگزیدگان این مرز و بوم با غیرت و حمیت در این عرصه پر افتخار پا گذاشتید.

فرمانده کل ارتش در پایان گفت: لازم می‌دانم یک بار دیگر در این مراسم عهدی را که منسوب به حضرت امیرالمومنین (ع) است، برای شما عزیزان تکرار کنم که ان‌شاءالله تا لحظه شهادت در قلب و جان ما حل شود؛ «ای مالک! من و تو هر دو سربازیم و چه نیکوست که عمرمان بر خاک و خون میدان نبرد به پایان برسد و فردای قیامت در پیشگاه خداوند بزرگ، گلگون‌کفن و سپیدروی محشور شویم؛ ان‌شاءالله».