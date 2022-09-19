به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از ساعت ۱۷ فردا، سه شنبه بیست و نهم شهریورماه مراسم بزرگداشت «محتشم کاشانی» مرثیه سرای نامدارِ حسینی را با حضور و سخنرانی استادان زبان و ادب فارسی برگزار می‌کند.

در این برنامه احمد خاتمی استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، احمد تمیم داری استاد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، حمیدرضا ارباب سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالرضا مدرس زاده استاد ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان سخنرانی می‌کنند.

در همین راستا کتاب زندگی نامه محتشم کاشانی نیز در روز همایش در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

کمال‌الدین علی محتشم کاشانی شاعر ایرانی عهد صفویه و معاصر با شاه طهماسب اول در قرن دهم هجری است. معروف‌ترین اثر شعری او دوازده بند مرثیه‌ای است که در شرح واقعه کربلا سروده است. همچنین مجموعه‌ای از غزلیات عاشقانه با نام «جلالیه» نیز از این شاعر نامدار باقی مانده باقی مانده است. محتشم کاشانی در ربیع الاول سال ۹۹۶ هجری قمری (به روایتی ۱۰۰۰ هجری قمری) در کاشان درگذشت.

ورود به این برنامه برای عموم علاقه مندان آزاد است.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر (عج) خیابان سرلشگر بشیری پلاک ۷۱ واقع است.