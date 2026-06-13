محتشم کاشانی زبان گویای عشق به اهل بیت و راوی اندوه سترگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی والی زاده شامگاه شنبه در نخستین همایش ملی میراث محتشم کاشانی اظهار کرد: کاشان سرزمینی است که قرنهاست نام آن با فرهنگ، هنر، ادب، معنویت و تمدن درآمیخته است؛ شهری است که کوچههایش روایتگر تاریخ، خانههایش آینهدار هنر و مردمانش پاسداران دانش و فضیلت بودهاند.
وی ابراز کرد: کاشان تنها یک جغرافیا نیست؛ کاشان حافظهای زنده از هویت ایرانی ـ اسلامی است. شهری که در دامان خود دانشمندان، هنرمندان، عارفان، شاعران و شخصیتهایی را پرورش داده که هر یک ستونی از بنای سترگ فرهنگ این سرزمین به شمار میآیند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: مفاخر؛ سرمایههای معنوی و هویتی هر جامعهاند و هر ملتی به اندازهای که قدر بزرگان خویش را بداند، در حفظ هویت و استمرار فرهنگی خود موفق خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در میان این ستارگان درخشان، نام بلند «مولانا کمالالدین علی محتشم کاشانی» جایگاهی ویژه دارد؛ شاعری که نه تنها در تاریخ ادبیات فارسی، بلکه در حافظه عاطفی و مذهبی ملت ایران حضوری جاودانه یافته است.
والی زاده با بیان اینکه محتشم صرفاً یک شاعر نیست، گفت: او زبان گویای عشق به اهلبیت علیهمالسلام و راوی اندوه سترگ عاشورا است.
وی افزود: قرنها از سرودن ترکیببند ماندگار محتشم میگذرد؛ اما هنوز با آغاز محرم، نخستین نوایی که در ذهن و جان عاشقان سیدالشهدا علیهالسلام طنین میافکند، همان ندای جاودانه است که محتشم کاشانی میفرماید: «باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است»
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان اظهار کرد: این ماندگاری، نشانه پیوند عمیق هنر متعهد با حقیقت است؛ هنری که از دل ایمان برمیخیزد و در جان تاریخ ماندگار میشود.
وی ابراز کرد: از منظر مدیریت شهری، پاسداشت مفاخر فرهنگی، ادبی، علمی و مذهبی تنها یک وظیفه فرهنگی نیست، بلکه رسالتی هویتی و تمدنی است. شهرها تنها با خیابانها، ساختمانها و زیرساختها شناخته نمیشوند؛ آنچه به شهر روح میبخشد، میراث فرهنگی، شخصیتهای اثرگذار و سرمایههای معنوی آن است.
والی زاده تصریح کرد: مدیریت شهری کاشان بر این باور است که توسعه پایدار، تنها در عمران و آبادانی خلاصه نمیشود، بلکه در حفظ حافظه تاریخی شهر، تقویت هویت فرهنگی و معرفی چهرههای ماندگار آن به نسلهای آینده معنا پیدا میکند. از همین رو، بزرگداشت شخصیتهایی چون محتشم کاشانی، بخشی از مسئولیت فرهنگی ما در قبال شهر، تاریخ و آیندگان است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری «نخستین همایش ملی میراث محتشم کاشانی» نیز در همین مسیر تعریف شده است؛ تلاشی ارزشمند برای بازخوانی میراث فکری، ادبی و معنوی این شاعر بزرگ، تقویت پژوهشهای علمی پیرامون آثار او و معرفی هرچه بیشتر جایگاه محتشم در فرهنگ ایرانی و آیینهای عاشورایی است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان خاطرنشان کرد: بیتردید این همایش تنها یک رویداد علمی و فرهنگی نیست؛ بلکه گامی در جهت پاسداری از هویت فرهنگی کاشان و ادای دین به یکی از برجستهترین فرزندان این شهر است.
وی تاکید کرد: در پایان، بر خود لازم میدانم از همه استادان، پژوهشگران، شاعران، نویسندگان، نهادهای فرهنگی، دستگاههای اجرایی، هیئتهای مذهبی و تمامی عزیزانی که در برگزاری این رویداد ارزشمند مشارکت داشتهاند، صمیمانه قدردانی کنم. بهویژه از همکاران پرتلاش و فرهیخته خود در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان که با عشق، تعهد و مسئولیتپذیری زمینه برگزاری این همایش ملی را فراهم ساختند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
والی زاده افزود: امیدوارم این حرکت فرهنگی آغازگر مسیری پربرکت برای معرفی هرچه بیشتر مفاخر کاشان و تقویت جایگاه این شهر به عنوان یکی از کانونهای مهم فرهنگ، ادب و تمدن ایران اسلامی باشد.
نظر شما