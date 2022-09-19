سید وحید فخر موسوی دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت درباره تجربه اجراهای بخش «زخم عتیق» این جشنواره در ایام راه‌پیمانی اربعین حسینی در کشور عراق، به خبرنگار مهر گفت: حضور هنرمندان تئاتر ایران از نقاط مختلف کشورمان در مسیر پیاده‌روی اربعین اتفاقی شگرف و متفاوت است که تجربه‌ای تازه برای ما و مخاطبان غیر ایرانی بود به طوری که بنده تصمیم دارم اگر سال آینده مسولیتی هم در این زمینه نداشته باشم شخصاً نمایشی را جهت اجرا در این ایام آماده‌سازی کنم.

وی درباره شرایط میزبانی کشور عراق از گروه‌ها و اجراهای ایرانی تصریح کرد: در تمام روزهایی که ما به عنوان هنرمندان تئاتر ایران در عراق بودیم جز مهربانی و همکاری در اجرای پذیرایی و شرایط اجرا از برادران عراقی خود ندیدیم، از هرچه که توان داشتند در اختیار ما قرار دادند.

فخر موسوی با بیان اینکه تئاتر اربعین بخش اول جبین‌الملل ما بود، تأکید کرد: تلاش ما این است که با همراهی بنیاد فرهنگی روایت فتح بتوانیم بخش دوم بین‌الملل و ادامه جریان‌سازی محتوایی و اجرایی خودمان را ادامه دهیم. خب در این راه سختی‌ها و موانعی وجود دارد که اصلی‌ترین‌اش شرایط میزبانی کشور مقصد است.

دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در پایان اظهار کرد: خوشبختانه در ۲ هفته گذشته شاهد افزایش اجراهای تئاتری در ایام اربعین حسینی در داخل کشور هم بودیم که بسیار نوید خوبی از به وجود آمدن جریان تئاتر اربعین در نهادهای متولی تیاتر کشور می‌دهد که انشاالله در سال‌های آینده هم تداوم داشته باشد و صرفاً کنش هیجانی نباشد.