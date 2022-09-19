شرایط خرید دو خودرو در بورس کالا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، در جدیدترین نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: برای خرید خودرو دیگنیتی مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور بوده و میزان پیش دریافت خرید این خودرو به میزان ۳۰ درصد است. همچنین اشخاصی که پیش‌تر در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو سواری شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

علاوه بر این هر کد بورسی صرفاً امکان ثبت سفارش بر روی یک کد عرضه از مجموع عرضه‌های روز انجام معامله را دارد.

در ادامه این نامه اشاره شده است: برای خرید وانت کارا مهلت ثبت سفارش ساعت ۸:۳۰ روز شنبه ۲ مهر بوده و میزان پیش دریافت خرید محصول ۱۰ درصد است.

همچنین محدودیت تعدادی خرید و ثبت سفارش برای هر کد بورسی وجود ندارد و اشخاصی که پیش‌تر در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شده اند نیز امکان ثبت سفارش دارند.

علاوه بر این خرید برای مشتریان حقوقی بلامانع است.