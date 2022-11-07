جزئیات خرید فیدلیتی و دیگنیتی در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، در نامه محمد نوروزپور، مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران درخصوص عرضه دو خودرو فیدلیتی که قرار است یکشنبه، ۲۲ آبان و دیگنیتی، دوشنبه ۲۳ آبان عرضه شود، در موارد زیر آمده است:



مهلت ثبت سفارش فیدلیتی، ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۱ آبان و دیگنیتی، ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۲ آبان است. میزان پیش دریافت خرید برای هر دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی ۲۵ درصد است. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو سواری شده‌اند، امکان ثبت سفارش ندارند و هر کد بورسی صرفاً امکان ثبت سفارش روی یک کد عرضه از مجموع عرضه‌های روز انجام معامله را دارد. علاوه بر این، ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مُجاز نیست.

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