به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: ضرورت دارد دستگاه‌های عضو کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل با همکاری کارشناسان، اولویت‌های فرهنگی را براساس سند تحول دولت مردمی تا سال ۱۴۰۴ مشخص و ابلاغ کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به چالش‌های بحران‌ساز و فرصت‌های تحول‌آفرین افزود: در ارائه برنامه‌های فرهنگی توجه به چالش‌های بحران‌ساز، فرصت‌های تحول‌آفرین، پیشران‌ها و همچنین اهمیت نقش بانوان در اولویت قرار بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بیان کرد: ارزیابی اقدامات فرهنگی و اجتماعی انجام‌گرفته در دستگاه‌های استان اردبیل در ۶ ماه اول سال و برنامه‌ریزی برای ۶ ماه دوم دارای اهمیت است.

قاسمیان ادامه داد: با توجه به احتمال سفر دوم رئیس جمهور به استان اردبیل و در اولویت بودن موضوعات فرهنگی و اجتماعی در بررسی‌ها به ردیف تصویب اعتبارات اضافه می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: اولویت‌ها پس از احصاء در ردیف تصویب و اجرا قرار خواهند گرفت.