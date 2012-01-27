تدوین برنامه های استراتژیک فرهنگی در کرج/ کتابچه برنامه های فرهنگی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ورمحمدی در نشست هماهنگی مدیران مراکز فرهنگی شهرداری و کارگروه های تخصصی فرهنگی با تبیین ضرورت های تدوین چشم انداز 5ساله اظهار داشت: آنچه از چشم انداز 5 ساله فرهنگی در شهر کرج در حوزه های مختلف اعم از هنری، تجسمی، ادبی، تئاتر ، نگارگری و... انتظار می رود این است که دیدی واقع بینانه و قابل دسترسی نسبت به تمامی امور داشته باشند و طرح های جامع و کاملی را به این مدیریت ارائه نمایند.

وی افزود: هدف از ایجاد کارگروههای هنری مختلف در کرج شناسایی اشخاص متخصص و متبحر در این حوزه است، تا با ارائه برنامه هایی از سوی این افراد بتوانیم برنامه های منسجم و منظم تری را در مراکز فرهنگی و هنری شهر برای علاقه مندان به رشته های مختلف هنری ارائه کنیم.

وی اظهار داشت: هدف بعدی این معاونت در حوزه فرهنگی، معرفی این افراد برگزیده و برجسته هنری به مسئولین کرجی است تا از این طریق آنان نیز با دغدغه های این حوزه آشنا شده و با ارائه راهکارهای اساسی به کمک این قشر فرهنگی در جامعه بیایند.

ورمحمدی با بیان اینکه تمام طرحهای فرهنگی با کاربرد تخصصی و با رویکرد علمی به این حوزه تدوین می شود، تاکید کرد: تحول بنیادین و تدوین برنامه های استراتژیک فرهنگی با در نظر گرفتن تمامی مکانیزم های علمی با افق 5 ساله پیش بینی می شود و جهت محقق شدن آن باید گامهای موثرتری در تمامی مراکز فرهنگی شهر برداشته شود.

وی تاکید کرد: بزودی و پس از بررسی برنامه های کلیه مراکز فرهنگی، کتابچه برنامه های فرهنگی سال آینده تدوین و منتشر می شود.

راه اندازی بخش فرهنگ و هنر در پایگاه خبری مدیریت شهری کرج

مشاور رسانه ای شهردار کرج نیز در این نشست با اشاره به ضرورت امر اطلاع رسانی در حوزه فرهنگی اظهار داشت:مدیران فرهنگی سنگربانان حقیقی جبهه نرم و سربازان جنبش نرم افزاری هستندکه به دلیل خلاء اطلاع رسانی بخش اعظمی از فعالیتهایشان بالاخص در بخش فرهنگی دیده نمی شوند.



احمد خیری افزود: با تدابیری که از سوی شهردار کرج در این خصوص اندیشیده شده است، پایگاه خبری مدیریت شهری کرج تاکنون توانسته است در این زمینه فعالیتهای مثمر ثمری را داشته باشد و با نگاهی کاملا تخصصی به این حوزه تا حدودی خلاء های ناشی در امر اطلاع رسانی را پر کرده است.



وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود و شناسایی چهره های برجسته هنری و فرهنگی و همچنین مراکز فرهنگی شهرداری کرج، این پایگاه در صدد است با نگاهی کاملا تخصصی به فعالیتهای این حوزه در امر اطلاع رسانی بپردازد.

خیری در ادامه نقش مراکز فرهنگی در جلب مشارکتهای مردمی و افزایش سرمایه های اجتماعی را در راستای اداره کردن شهر بی نظیر خواند و گفت: امید می رود با تمهیداتی که در این خصوص پیش بینی شده، شاهد تحولی چشمگیر و اثر گذار در حوزه های مختلف هنری و فرهنگی در سطح شهر باشیم.

استاد برجسته موسیقی کرج، استاد پرنیان نیز در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق در این حوزه گفت: با بستر سازی در زمینه فرهنگی مسئولین شهر نیز با این حوزه آشنا شده و دغدغه های این حوزه را شناسایی می کنند.

در پایان این نشست برخی از مدیران مراکز فرهنگی نیز به طرح نقطه نظرات خود در راستای هر چه بهتر و قوی شدن این حوزه پرداختند.

حضار در جلسه مذکور با ضروری خواندن برنامه ریزی یکپارچه و پرهیز از جزیره ای عمل کردن در این حوزه خواستار چشم اندازی وسیع در زمینه استراتژی فرهنگی شدند.

نصب نرده در اطراف پیاده روها باعث افزایش ایمنی می شود



مدیر روابط عمومی منطقه 5 شهرداری کرج گفت: نصب نرده در اطراف پیاده روها باعث افزایش ایمنی افراد و کاهش تصادفات می شود.



محمدرضا قربانی در پاسخ به مشکلات شهروندان خیابان درختی مبنی بر نصب نرده در پیاده روهای این خیابان اظهار داشت: نرده های نصب شده در اطراف پیاده روهای خیابان درختی، به منظور کاهش تصادفات عابران پیاده و افزایش ایمنی افراد نصب شده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکل یکی از شهروندان مبنی بر نصب سرعتگیر در خیابانها افزود: نصب سرعت گیر در اختیار شهرداری نیست اگر چنانچه درخواستی در این زمینه ارائه شده باشد، در شورای عالی ترافیک شهرستان مطرح خواهد شد.

این مسئول در بخش دیگری عنوان کرد: طرح تعریض خیابان درختی در این منطقه اجرا شده که در این زمینه به منظور حذف کانال متروکه ای که در این خیابان وجود داشت، اقدامات لازم برای تعریض آن انجام شد.



پرداخت حق تلاش به پرسنل شهرداری کرج در راستای ترمیم حقوق صورت می گیرد



رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: در راستای ارج نهادن به تلاش کارکنان خانواده بزرگ شهرداری حق تلاشی بر مبنای کارکرد به پرسنل تعلق می گیرد.



عزیز صدرنژاد با بیان این مطلب افزود: هدف از انجام این اقدام قدر نهادن به تلاش پرسنل شهرداری است.

وی با بیان اینکه، ترمیم حقوق کارمندان خروجی های بسیار زیادی دارد، عنوان کرد: این مهم موجب می شود، پرسنل شهرداری با استفاده ازفرصت های پیش رو با ایجاد رقابتی سالم و سرشار از وفاق و همدلی به عنوان یک نهاد عمومی در خدمت رسانی منشاء اثر گذاری باشند.

این مسئول با تاکید بر ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان گفت: حرکت دراین مسیر از وظایف ذاتی و تعیین شده مجموعه مدیریت شهری می باشد که تحقق آن نیز نیاز به تدوین برنامه ها و سیاست گذاری های کارآمد دارد.

صدرنژاد تاکید کرد: فراهم آوردن شرایط مناسب برای کارمندان نقش بسزایی در ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی به شهروندان ایفا می کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: نیاز است در راستای بالا بردن بهره وری کارکنان و افزایش کارآئی نیروی انسانی در راستای بهبود خدمات به کارکنان و شهروندان ،اقدامات شایسته ای را انجام از سوی مسئولان ذیربط انجام شود.

گفتنی است،براساس مصوبه شورای شهر کرج و در راستای ترمیم حقوق کارکنان شهرداری،120 ساعت اضافه کار به کارکنان پرداخت و مازاد آن تا سقف 175 ساعت براساس کارکرد پرداخت می شود.



صدور بیش از 9 هزار مفاصا حساب و پایان کار آپارتمانی در منطقه 3 کرج



رئیس اداره فنی وشهرسازی منطقه 3 شهرداری کرج گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 9 هزارو 318 فقره مفاصا حساب و پایانکارآپارتمانی در این منطقه صادر شده است.



محمد حسن علی یاری اظهارداشت: از این میزان چهارهزار و 609 فقره مربوط به مفاصا حساب و تعداد چهار هزار و 709فقره پایانکار آپارتمانی طی چندماه گذشته صادر شده است .

وی با بیان اینکه مفاصا حساب و پایانکار آپارتمانی ظرف مدت 24 ساعت در این منطقه صادرمی شود، افزود: هدف از اجرای این طرح در منطقه تسهیل و تسریع در امور مربوط به ارباب رجوع و همچنین جلوگیری از اطاله و پاسخگوئی به موقع به شهروندان است.



422 متوفی در آرامستان بهشت سکینه(س) کرج دفن شدند

مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری کرج از دفن 422 متوفی در بهشت سکینه(س) این کلانشهر طی دی ماه سال جاری خبر داد.



علی فرجامی اظهار داشت: در دی ماه سال جاری تعداد 768 نفر متوفی در سازمان آرامستانهای شهرداری کرج به ثبت رسیده است که از مجموع این تعداد 432 نفر مذکر، 243 نفر مؤنث و 93 نفر نوزاد بوده اند.

وی افزود: در این مدت تعداد 422 نفر در آرامستان بهشت سیکنه(س)، 183 نفر در آرامستانهای استان البرز و 163 نفر جهت دفن به سایر شهرهای کشور انتقال داده شدند.

اعلام برنامه های دهه فجر سازمان آرامستانهای شهرداری کرج

این مسئول در بخش دیگری با اشاره به برنامه های کمیته بزرگداشت دهه فجر سازمان آرامستانها عنوان کرد: به مناسبت فرا رسیدن سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، از سوی این سازمان برنامه های مختلفی اجرا می شود.

فرجامی ادامه داد: آذین بندی، تهیه و نصب بنر، پرچم و تراکت به مناسبت دهه فجر و ایام میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت، غبار روبی و گلباران مزار شهدای گلزار بهشت سکینه(س) با حضور پرسنل و مسئولان سازمان و خانواده شهدا و برپایی ایستگاه صلواتی در روز پنج شنبه 20 بهمن، برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب در روز چهارشنبه با حضور پرسنل و مسئولین سازمان، برگزاری مسابقه فرهنگی و مذهبی بین فرزندان پرسنل سازمان، برگزاری قرعه کشی سفر سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس پرسنل سازمان، برگزاری مسابقه ورزشی تنیس روی میز و تعامل و مشارکت با بنیاد شهید جهت گلباران مزار شهدای سطح شهر از جمله برنامه های این سازمان در ایام دهه فجر است.



اجرای طرح هر خانه یک درخت در کرج/ 10 هزار خانه صاحب درخت خرمالو می شوند



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از اجرای طرح هر خانه یک درخت در این کلانشهر خبر داد.



عباس زارع از اجرای طرح هر خانه یک درخت در این کلانشهر خبر داد و اظهار داشت: در این طرح که همزمان با هفته درختکاری برای اولین بار در استان البرز اجرا خواهد شد، پیش بینی می شود با درخواست شهروندان بیش از 10 هزار منزل مسکونی صاحب درخت مثمر خرمالو شوند.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش سرانه فضای سبز شهری در کلانشهر کرج از سوی این سازمان و شهرداری کرج اجرا می شود.

این مسئول عنوان کرد: سالانه به مناسبت گرامیداشت هفته درختکاری، تعداد قابل توجهی درخت غیر مثمر رایگان جهت کاشت در معابر، حاشیه منازل و داخل حیاط منازل در اختیار شهروندان قرار می گرفت، اما متأسفانه در برخی از موارد شاهد آن بودیم که بر اثر بی توجهی و یا عدم اطلاعات کافی در خصوص محل مناسب و نحوه کاشت صحیح، برخی از درختان به مرور زمان ضعیف و حتی در مواردی خشک می شدند.

زارع اعلام کرد: در این زمینه در سال جاری نیز با در نظر گرفتن چنین مسائلی تصمیم بر آن شده است تا ضمن بررسی محل، کاشت درخت توسط کارشناسان این سازمان انجام شود تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اظهار داشت: در اجرای طرح مذکور سعی بر آن شده است که از درختان مثمری مانند خرمالو استفاده شود.

وی ضمن قدردانی از تمامی مسئولان که در اجرای این طرح نقش به سزایی دارند، گفت: امید می رود که با مشارکت و همکاری شهروندان کرجی بتوانیم فضای سبز یکپارچه جهت بهبود وضعیت اکولوژیکی شهرمان داشته باشیم.

زارع اعلام کرد: در آینده ای نزدیک تاریخ و نحوه ثبت نام جهت مشارکت همشهریان در طرح هر خانه یک درخت اعلام خواهد شد.



برگزاری دوره آموزش مقدماتی ایمنی ویژه مراکز درمانی کرج



به همت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، دوره آموزش مقدماتی ایمنی ویژه مراکز درمانی در این کلانشهر برگزار می شود.



طی هماهنگی و تعامل اداره آموزش برون سازمانی این نهاد و مرکز بهداشت و خدمات پزشکی استان البرز، دوره آموزش مقدماتی ایمنی ویژه مراکز درمانی در این کلانشهر برگزار می شود.

با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی بین اقشار مختلف، یک دوره 16 روزه آموزش مقدماتی آتش نشانی ویژه مدیریت و پرسنل بیمارستان کسری از نهم تا 25 بهمن ماه سال جاری از ساعت 10 الی 12 برگزار می شود.

در این دوره کارشناسان و مربیان توانمند و مجرب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج حضور دارند و به ارائه نکات آموزشی به شهروندان می پردازند.